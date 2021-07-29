10 أطعمة مميزة للحفاظ على صحة الرئتين

تعد الرئة مصنعا للأكسجين وتتسم بالحساسية تجاه العوامل الخارجية، حتى أن فقاعات الصابون وبقع الغبار يمكن أن تلحق الضرر بآلاف الخلايا، ولكن على عكس الأعضاء الداخلية الأخرى تعد الرئتان أحد الأعضاء القليلة التي تتفاعل مع البيئة.

نتيجة لذلك، تتعرض الرئتان للعديد من مسببات الأمراض والملوثات ومسببات الحساسية كل يوم، لكنها أيضا من الأعضاء المتعاونة للغاية، إذ تكفي بعض التعديلات الصغيرة في النظام الغذائي للحفاظ على سلامتها.

فيما يلي 10 أطعمة يمكنها فعل المعجزات للحفاظ على سلامة وصحة رئتيك:

الطماطم

الطماطم الحمراء غنية بالليكوبين، كما أنها لها خصائص مضادة للأكسدة تقلل من التهاب المسالك الهوائية وتساعد على الوقاية من الربو.

وأفادت دراسة حديثة، بأن الشخص البالغ الذي يتناول أكثر من ثمرتي طماطم يوميا يستطيع تأخير تراجع وظائف الرئتين مقارنة بالشخص الذي يتناول أقل من ثمرة طماطم يوميا.

شاي أخضر

الشاي الأخضر للرئتين مثل التفاح للعينين، إذ يعمل على ترييح عضلات الرئتين ويقلل من الالتهاب فيها، كوبان من الشاي الأخضر يوميّا هما الكمية الموصى بها لتعزيز التمثيل الغذائي والحفاظ على صحة الرئتين.

عين الجمل

تناول عين الجمل (الجوز) بشكل منظم له فوائد صحية عديدة، حيث يزيد من سعة الرئة، كما أنه محمل بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تزيد من قوة العضلات وصحتها، بالنسبة لكبار السن، يقلل من مشاكل التنفس.

المشمش

يحتوي المشمش على مستويات عالية من فيتامين أ الذي يحافظ على بطانة الجهاز التنفسي ويصلحها، ما يساعد على تقليل مخاطر العدوى وتقليل الالتهاب، حيث يمكن تناوله نيئا أو مجففا أو كمربى.

الثوم

يساعد تناول الثوم بانتظام على مد الرئتين بكميات كبيرة من الأليسين، وهو مركب يمكن أن يقتل البكتيريا الضارة في الرئتين ويقلل من الالتهابات، إذا كان الثوم مطحونا أو مقطوعا أو مبشورا فلا بأس به.

البروكلي

يحتوي البروكلي على نسبة عالية من الألياف والقدرة على مكافحة التهاب الرئة، كما أن المستويات العالية من السولفورافان داخله تقتل البكتيريا الضارة، البروكلي النيئ أو المسلوق في السلطات أو الأطباق الجانبية هو طريقة الاستهلاك الموصى بها.

الزنجبيل

يعتبر تناول الزنجبيل طريقة رائعة للتخلص من السموم في الرئتين، ولديه القدرة على إزالة الملوثات من الرئتين وتخفيف الضغط على الشعب الهوائية، يعتبر الزنجبيل المبشور أو المطحون المنقوع في كوب من الشاي الأخضر من أقوى المشروبات التخلص من السموم.

الحبوب الكاملة

يعتبر الأرز البني والشوفان والشعير وأنواع أخرى من الحبوب الكاملة من مضادات الأكسدة الرائعة، إذ يمكنهم عكس آثار استنشاق الهواء الملوث، كما أن المحتوى العالي من فيتامين (هـ) والسيلينيوم فيها يحسن عملية التمثيل الغذائي في الرئة.

الخضراوات الورقية الخضراء

الخضار الورقية مليئة بالفيتامينات الضرورية التي تعزز صحة الرئة، بما في ذلك؛ السبانخ والملفوف والخس فهي مفيدة للغاية وسهلة الطهي، يمكن تناول هذه الأطعمة المتنوعة في السلطات والكاري واللفائف والعصائر.

الحمضيات

تحتوي الفواكه، مثل: البرتقال، والليمون، والجريب فروت، على كميات عالية من فيتامين سي الذي يقاوم التهابات الجهاز التنفسي ويحسن التنفس، يمكن أن تؤكل نيئة كوجبة خفيفة في الصباح أو في المساء، أو كعصير منعش.