منوعات

من الأرق لتلف الكبد.. احذر حارقات الدهون على المدى الطويل
تاريخ النشر: 29 يوليو 2021 6:25 GMT
تاريخ التحديث: 29 يوليو 2021 8:25 GMT

من الأرق لتلف الكبد.. احذر حارقات الدهون على المدى الطويل

يعاني الكثير من الناس من عملية الحرق البطيئة التي تعيق فقدان الوزن الزائد، لذا يلجأ البعض لتناول المكملات والمنتجات الحارقة للدهون لزيادة سرعة الحرق وبالتالي

+A -A
المصدر: لؤلؤة أحمد - إرم نيوز

يعاني الكثير من الناس من عملية الحرق البطيئة التي تعيق فقدان الوزن الزائد، لذا يلجأ البعض لتناول المكملات والمنتجات الحارقة للدهون لزيادة سرعة الحرق وبالتالي فقد الكيلوغرامات الزائدة بسهولة.

ومع ازدياد معدل السمنة عالميا بشكل كبير ومعاناة العديد من آثارها وتداعياتها السلبية، اتجه الكثيرون للمنتجات والأدوية والمساحيق الحارقة للدهون، لتعزيز عملية التمثيل الغذائي وتقليل امتصاص الجسم للدهون، وأيضا تحويل الدهون الموجودة بالجسم لطاقة، ولكن حارقات الدهون تسبب تداعيات صحية على المدى الطويل.

وحذر الطبيب أنجالي فتاك، مدير مركز ”Nutripulse“ وكبير أطباء التغذية السريرية من الأضرار الصحية التي تُخلفها حارقات الدهون بأشكالها المختلفة على المدى الطويل ومنها:

مشكلات الهرمونات والتمثيل الغذائي:

2021-07-22-4

بعد مرور بضع سنوات من اعتياد الجسم على تناول حارقات الدهون، لن تصبح عملية التمثيل الغذائي قوية كما كانت في الفترات الأولى لتناول هذه المنتجات؛ لأن الجسم سيبدأ في اتخاذ وضعية الدفاع عن النفس ويُظهر رد فعل مغايرا تماما.

ومن الممكن أن يتفاقم الأمر وتظهر مشكلات المعدة والأمعاء والتي تُسبب أعراضا مزعجة، منها: الإمساك، والإسهال، بالإضافة للمشكلات الهرمونية.

الأرق:

2021-07-170999

 

تحتوي معظم المنتجات الحارقة للدهون على معدلات من الكافيين، والذي يؤدي لحدوث تغير في أنماط النوم والإصابة بالأرق، فضلا عن تسببه في رفع معدل ضربات القلب.

نوبات القلق:

2021-07-22-432

تقوم حارقات الدهون برفع مستوى هرمون الكورتيزول المسؤول عن التوتر، وعلى المستوى البعيد يصاب من اعتاد على تناول هذه المنتجات بنوبات القلق والاكتئاب.

تلف الكلى والكبد:

2021-07-22-433

بعض المنتجات الحارقة للدهون تحتوي على عنصر ضار وهو حمض ”usnic“ الذي على المدى الطويل يسبب تلف الكبد والكلى، وأيضا تؤدي نسبة البروتين الموجودة في هذه المنتجات لحدوث مشكلات صحية في الكلى.

ارتفاع ضغط الدم:

2021-07-22-434

تعمل المنتجات الحارقة للدهون على تسريع عملية التمثيل الغذائي، وهذا يؤدي لتداعيات صحية خطيرة، مثل: ارتفاع ضغط الدم، وزيادة معدل ضربات القلب، وعلى الأشخاص الذين يتناولون هذه المنتجات الإسراع لطلب المساعدة الطبية إذا ظهر لديهم أحد هذه الأعراض.

ما هي البدائل الطبيعية لحارقات الدهون؟

ينصح الدكتور أنجالي بتناول حارقات الدهون الطبيعية، مثل: الألياف، والشاي الأخضر، والقهوة، والأطعمة التي تحتوي على البروتين؛ لأن ”الصناعية“ لا تخلو من المخاطر الصحية، لكن ”الطبيعية“ لن تلحق بصحتك الضرر.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play