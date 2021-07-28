أطعمة ومشروبات تناولها عند الشعور بالجفاف

من أكثر الأمور المزعجة في الصيف زيادة خطر الإصابة بالجفاف، لكن ليست الحرارة فقط هي التي تسبب الجفاف، بل يمكن أن يحدث _أيضا_ نتيجة للإجهاد أو تناول أدوية معينة أو مشاكل في الجهاز الهضمي، وقد تشعر بالإغماء والتعب والدوار والعطش، ومن بين الأعراض الأخرى له جفاف الفم أو صعوبة التركيز.

ولحسن الحظ، فإن شرب الماء ليس الطريقة الوحيدة لعلاج الجفاف، فهناك العديد من الفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان والأطعمة والمشروبات الأخرى التي يمكن أن تكون مفيدة بالقدر ذاته.

إليك 10 أطعمة مرطبة لتضمينها في نظامك الغذائي في الصيف.

البطيخ

تحتوي الفواكه والخضراوات بشكل عام على نسبة عالية من الماء؛ ما يجعلها وجبة خفيفة ومرطبة، هذا ينطبق بشكل خاص على البطيخ والشمام، وعلى سبيل المثال، يحتوي كوب واحد من البطيخ المقطّع على ما يقرب من 92٪ ماء، أي نحو 4.7 أونصة (139 مل) ماء.

الخيار

بالإضافة إلى احتوائه على 95٪ ماء، فإن الخيار غني بالمركبات المضادة للالتهابات والفيتامينات والمعادن، ولا يقتصر دور الخيار على تعزيز الترطيب فحسب، بل يمتلك _أيضا_ خصائص مضادة للشيخوخة.

الحليب

يعتبر كوب الحليب خيارا جيدا لإعادة ترطيب الجسم؛ لأنه يحتوي على الكثير من الإلكتروليتات المفيدة، وهي معادن تساعد على ترطيب الجسم والحفاظ على نبضات قلبك بإيقاع منتظم.

لذلك، من الضروري تجديدها باستمرار من خلال شرب الماء والسوائل الأخرى. ووجدت إحدى التجارب التي أجريت على 72 رجلا بالغا أن الحليب كامل الدسم والخالي من الدسم كانا أكثر ترطيبا من الماء بعد 3-4 ساعات من الاستهلاك. وذلك لأن الحليب يحتوي على عناصر غذائية لا يحتوي عليها الماء بما في ذلك البروتين، والكالسيوم، والبوتاسيوم.

وتساعد هذه المركبات جسمك على إبطاء معدل امتصاصه للسوائل، ويساعد الصوديوم الطبيعي الموجود في الحليب الجسم _أيضا_ في الحفاظ على السوائل لفترة أطول من الوقت.

الجبن القريش

يوصي العديد من خبراء التغذية بالجبن القريش لأنه يجعلك تشعر بالشبع بسرعة، هذا بفضل محتواه المائي العالي، إذ يحتوي على 80٪ ماء، وعلى غرار الحليب، يعتبر الجبن مصدرا جيدا للكالسيوم والبروتين، لذلك فهو يرطب الجسم ويساعده على امتصاص السوائل بشكل أكثر كفاءة.

حساء غازباتشو

غازباتشو هو حساء طماطم خام وخضراوات شائع في إسبانيا والبرتغال، خاصة خلال فصل الصيف، وهو غذاء مرطب للغاية بفضل مكونه الرئيس (الطماطم). الكوب الواحد من الطماطم يتكون من 94٪ ماء، كما أنه سيوفر لك 10٪ من القيمة اليومية المطلوبة من البوتاسيوم.

ويعد الحصول على كمية كافية من البوتاسيوم أمرا مهمّا لأسباب مختلفة، بما في ذلك التحكم في ضغط الدم ودرء أمراض القلب.

صلصة تزاتزيكي

تعد صلصة تزاتزيكي يونانية الأصل، فهي صلصة كريمية لكنها خفيفة ومنعشة، مصنوعة من الزبادي والخيار، وكلاهما معبأ بالماء، ويحتوي الزبادي وحده على 85٪ ماء، وله الفوائد ذاتها التي يتمتع بها الحليب والجبن القريش.

ماء جوز الهند

يعتبر ماء جوز الهند مشروبا رائعا عندما تكون مصابا بالجفاف لأنه يوفر الماء الذي تشتد الحاجة إليه وكذلك الإلكتروليتات والكربوهيدرات، ويجعله مشروبا رائعا بعد التمرين، وإذا كنت تعاني من الغثيان أو القيء، اشرب ماء جوز الهند ببطء، وقد يؤدي الإفراط في الشرب مرة واحدة إلى اضطراب معدتك.

الفجل

إلى جانب كونه لذيذا، يحتوي الفجل ،أيضا، على 95٪ ماء، ويساعد على تحسين عملية الهضم الصحية بسبب محتواه من الألياف، وله خصائص مضادة للفطريات أيضا، فإذا كنت تشعر بالجفاف، جرب تناول وجبة خفيفة مع الفجل.

التوت

يحتوي التوت الأسود على 88٪ ماء، ويمكنك إقرانه بالزبادي العادي أو إضافته إلى عصير، كما أن التوت الأسود مليء بفيتامينات C و K ، وهو غني بالألياف، ويعزز صحة الدماغ.

الحساء

الشوربات والمرق (الماء والشوارد)، هي التركيبة الأساسية في معالجة الجفاف، فمرق العظام وأنواع الحساء الأخرى التي تحتوي على دهون حيوانية ستزود جسمك ،أيضا، بالكولاجين، وهذا البروتين مهم لصحة المفاصل، ويمكن أن يكون مفيدا جدا إذا كان الجفاف بسبب الإجهاد.