دراسة: انقطاع النفس أثناء النوم قد يؤدي لتلف الأوعية الدموية

كشفت دراسة حديثة عن تأثير صادم لمتلازمة انقطاع النفس النومي أو انقطاع النفس أثناء النوم، خاصة الحالة الحادة منها، إذ اُكتشف أنها يمكن أن تؤدي إلى تلف أوعية دموية رئيسية.

وخلصت الدراسة الأمريكية إلى وجود علاقة وثيقة بين انقطاع النفس النومي الحاد وحدوث تغييرات كبيرة في الشرايين الرئيسية يمكن أن تسرع من شيخوخة الأوعية الدموية التي يحدث فيها تصلب أو زيادة سمك بعض الأوعية الدموية ويحدث أيضاً تغيير في وظيفتها وبنيتها.

وفي حين أنه يُعرف بالفعل ارتباط شيخوخة الأوعية الدموية بأمراض القلب والأوعية الدموية، إلا أن التوصل لعلاقة انقطاع النفس النومي بتلف وشيخوخة الأوعية الدموية، يعد سابقة من نوعها.

فقد فحص الباحثون بيانات 8615 شخصا ليس لديهم تاريخ من أمراض القلب والأوعية الدموية، ووجدوا أن الأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس أثناء النوم، أظهروا تسارعا ملحوظا في شيخوخة الشرايين عند مقارنتهم بأشخاص من نفس الفئة ولا يعانون من انقطاع النفس أثناء النوم.

ولاحظ الفريق أن البالغين المصابين بانقطاع النفس أثناء النوم، واجهوا ارتفاعا في خطر الإصابة بتضخم الشريان السباتي بنسبة مخيفة تبلغ 214٪. ويعد تضخم الشريان السباتي علامة رئيسية على شيخوخة الأوعية الدموية.

وقال البروفيسور كوينتن ليسان المشارك في الدراسة، إنه ”يمكن أن تفسر النتائج التي توصلنا إليها سبب زيادة خطر الوفاة وأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص الذين يعانون من توقف النفس أثناء النوم“.

وأضاف أن ”النتائج يجب أن تشجع الأطباء على إجراء اختبارات للأشخاص الذين يعانون من توقف النفس أثناء النوم، لتعزيز إمكانية الكشف مبكراً عن شيخوخة الأوعية الدموية ومشاكلها المتعلقة بانقطاع النفس النومي“.

كما حث البروفيسور الأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس النومي على ”الحرص على الحفاظ على صحة الأوعية الدموية من خلال السيطرة على مستويات الكوليسترول وضغط الدم والسكر في الدم والإقلاع عن التدخين إلى جانب ممارسة النشاط البدني واتباع نظام غذائي صحي والحفاظ على وزن صحي مناسب“.

ودعا البروفيسور إلى ”إجراء مزيد من الأبحاث والدراسات في ما يتعلق بإمكانية إبطاء أو عكس شيخوخة الأوعية الدموية والحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية“.

وإلى جانب نتائج الدراسة المثيرة، جدير بالذكر أنه سبق أن كشفت إحدى الدراسات علاقة بين متلازمة انقطاع النفس النومي وتعزيز خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والسكري.

يشار إلى أن هذه المتلازمة تصيب حوالي 34 % من الرجال و17 % من السيدات في منتصف العمر.