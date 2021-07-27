تحذيرات من نقص حاد في الأكسجين بمستشفيات غرب ليبيا

حذرت هيئة الرقابة الإدارية الليبية من وجود نقص حاد في مادة الأكسجين، في أغلب مراكز العزل والمستشفيات في ليبيا، خصوصا في غرب البلاد.

وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، أن ”هناك نقصا حادا في مادة الأكسجين في أغلب مراكز العزل والمستشفيات الليبية“.

وأشار الشنطي في رسالته، إلى أن ”نسبة الأكسجين الموجودة في مستشفى طرابلس الجامعي لهذا اليوم (الثلاثاء) تقلصت إلى نسبة 10% من احتياجات المركز لهذه المادة“.

وكانت مراكز العزل في مناطق الزهراء وصرمان وحي الأندلس وسبها، إضافة لأغلب بلديات الجبل الغربي، قد أعلنت وقف استقبال المصابين بفيروس كورونا، بسبب ”النقص الحاد في وقود تشغيل المولدات الكهربائية، والنقص الحاد في المواد التشغيلية ومنها الأكسجين، فضلا عن النقص الحاد في الكوادر الطبية“.

في المقابل، تشهد مناطق شرق البلاد، حالة أفضل بعدما قامت الحكومة الليبية المؤقتة السابقة، بإنهاء عدة مشاكل واجهتها مستشفيات مناطق ”برقة“، مثل مشكلة نقص الأكسجين الطبي، وذلك بالتعاقد مع أحد المصانع المتخصصة في تعبئة الأكسجين، منذ بدايات عام 2020.

يذكر أن مناطق غرب وجنوب غرب ليبيا تسجل أعدادا مرتفعة يوميا من الإصابات بفيروس كورونا تصل إلى المئات، بالإضافة إلى بعض الوفيات، التي تتراوح من حالتين إلى ثلاثين حالة وفاة.

وتصاعدت تحذيرات الجهات الطبية في ليبيا من تزايد تفشي وباء كورونا، بسبب عودة المواطنين إلى التجمع والتزاحم في المناسبات الاجتماعية، مع إهمال اتباع سبل الوقاية المتعارف عليها.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تسعى للاستحواذ على قطاع الصحة الليبي بعقد عدة اتفاقيات، حيث أنشأت وكالة التعاون والتنسيق التركية ”تيكا“، مستشفى ”مركز مصراتة للعلاج الطبيعي“ في مدينة مصراتة غربي ليبيا، وجهزته بالكامل، قبل أن تسلمه لسلطات المدينة في يناير 2020.

ووفقا لبروتوكول بين وزارة الصحة الليبية في حكومة الوفاق السابقة، ووكالة ”تيكا“، تقوم الأخيرة بتقديم الدعم الفني والتدريب والكوادر الطبية للوزارة بخصوص تشغيل ”مركز مصراتة للعلاج الطبيعي“.