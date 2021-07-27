أمريكا تطالب الملقحين بوضع الكمامة مجددًا في الأماكن عالية الخطورة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، أن على الأمريكيين الملقحين أن يضعوا الكمامة مجددًا في الأماكن الداخلية العالية الخطورة.

وقالت روشيل والنسكي مديرة مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها:“في المناطق حيث انتقال عدوى (كوفيد-19) كبير، توصي السلطات الصحية الأفراد الملقحين بالكامل بوضع كمامات في الأماكن العامة الداخلية“.

وأوضحت المسؤولة الأمريكية أن هذه التعليمات الجديدة باتت ضرورية في ضوء التفشي السريع للمتحورة ”دلتا“ في الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه، اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، أنه يتعين على الولايات المتحدة أن ”تبذل جهدًا أكبر“ على صعيد التلقيح ضد كوفيد-19، مشيرًا إلى أن التلقيح الإلزامي للموظفين الفدراليين ”قيد الدرس“.

وقال بايدن:“لقد شهدنا زيادة في وتيرة التلقيح خلال الأيام الأخيرة، لكن علينا أن نبذل جهدًا أكبر، ويوم الخميس سأعرض للمراحل المقبلة على صعيد الجهود الرامية لتلقيح مزيد من الأمريكيين“.

من جهة أخرى، أشار الرئيس جو بايدن خلال زيارة، الثلاثاء، إلى أن التلقيح الإلزامي للموظفين الفدراليين ”قيد الدرس“.

وكانت الإدارة الأمريكية قد بحثت الإجراءات الهادفة إلى مواجهة فيروس كورونا، بما فيها إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح لعدد من الفئات في المجتمع.

وجاءت هذه الخطوات على خلفية ازدياد عدد الإصابات بالفيروس، وعدم رغبة بعض الأمريكيين في تلقي اللقاح.

وقالت مصادر إن هذا القرار قد يصبح غير مريح سياسيًا بالنسبة لإدارة البيت الأبيض، إذ تم في الولايات المتحدة سابقًا“إلغاء رسمي“ للعديد من المتطلبات في هذا المجال.

وتدل المعلومات المتوافرة على أن المراكز الفيدرالية الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تدرس في الوقت الراهن ضرورة ارتداء الكمامات.

وأشارت إلى أنه تجرى أثناء هذه المناقشات“ممارسة الضغط على بايدن لكي يؤيد التطعيم الإلزامي لشرائح معينة من المواطنين“.

وشهدت الولايات المتحدة ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بسبب الفيروس المتحول ”دلتا“ شديد العدوى، حيث وصلت حالات الإصابة في فلوريدا إلى أعلى معدل لها، منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، وبحلول مطلع الأسبوع الجاري كانت فلوريدا مسؤولة عن ربع الإصابات الجديدة تقريبًا على مستوى الولايات المتحدة.