الكويت تحظر سفر المواطنين غير الحاصلين على لقاحات كورونا إلى الخارج‎‎

ذكر مكتب الاتصال الحكومي في الكويت أن الحكومة أعلنت، اليوم الثلاثاء، أنها لن تسمح ”بالسفر إلى خارج دوة الكويت إلا للمواطنين المحصنين بأحد اللقاحات المعتمدة“ لديها، وذلك اعتبارًا من الأول لشهر أغسطس/ آب المقبل.

واستثنى البيان وفقًا لرويترز ”الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم (أقل من 16 سنة)، والحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية، والحوامل شريطة حصولهن على شهادة إثبات الحمل صادرة ومعتمدة من وزارة الصحة“.

كما شددت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت في تعميم أصدرته، اليوم ، على عدم السماح بالسفر إلا للمحصنين بأحد اللقاحات المعتمدة لدى البلاد، وظهور اللون الأخضر بتطبيقي ”مناعة“ و“هويتي“.

وشدد التعميم على ضرورة حصول الكويتيين على تأمين صحي طوال فترة وجودهم خارج البلاد، مع تغطية هذا التأمين لعلاج الإصابة بـ ”كورونا“، وفقًا لصحيفة ”الجريدة“ الكويتية.

أما غير الكويتيين، فأشار التعميم إلى أن المتلقين للقاح داخل الكويت، وبعد ظهور اللون الأخضر بتطبيقي ”مناعة“ و“هويتي“، سيستكملون التسجيل في ”شلونك“ و“كويت مسافر“، ويطبق عليهم حجر منزلي أسبوعًا من تاريخ الوصول إلى الكويت، وفي حال رغبتهم في إنهاء الحجر لابد من إجراء فحص ”PCR“ واحد، والدفع داخل الكويت خلال فترة الحجر الذي ينتهي عند ظهور نتيجة سلبية للفحص.

وقالت الهيئة في تعميمها:“أما المحصنون في الخارج باللقاحات المعتمدة في الكويت فيعتمدون شهادة تلقي اللقاح عن طريق رفعها على موقع (الصحة)، ويستكملون التسجيل بـ (شلونك) و(كويت مسافر)، ويطبق عليهم الحجر المنزلي أسبوعًا من تاريخ وصولهم للكويت“.

وأوضح التعميم أنه في حال رغب العائدون في إنهاء الحجر عليهم إجراء فحص ”PCR“ ويتم دفع رسوم الفحص داخل داخل الكويت خلال فترة الحجر، وإذا ظهرت النتيجة سلبية ينتهي الحجر .

وبشأن القادمين إلى الكويت، أكد التعميم عدم قبول أي راكب قادم إلا بعد حصوله على شهادة فحص ”PCR“ سلبية تثبت خلوه من الإصابة بالفيروس شريطة أن تكون سارية المفعول لمدة 72 ساعة من إجراء الفحص إلى صعوده على الرحلة، وألا تظهر عليه أي أعراض، مثل: الرشح، والعطاس، وارتفاع درجة الحرارة، والكحة.