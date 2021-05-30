ابتكار تقنية لتنشيط الخلايا العصبية العميقة في المخ دون عمل جراحي

تمكن فريق متعدد التخصصات في جامعة واشنطن من تطوير تقنية جديدة من شأنها تحفيز خلايا المخ العميقة دون الحاجة للتدخل الجراحي وإجراءات الزرع.

ويعتمد هذا الابتكار على استخدام الموجات فوق الصوتية ذات التركيز العالي من خلال جهاز قابل للارتداء للتحكم في تشغيل وإيقاف بعض الخلايا العصبية، ما يسمح بالتحكم في النشاط الحركي دون اللجوء لزرع الأدوات المخصصة لذلك في المخ.

ومن المعروف أن من الطرق الطبية المتعارف عليها لعلاج بعض الأمراض العصبية مثل نوبات الصرع ومرض باركنسون أو المعروف باسمه الشائع الشلل الرعاش، تحفيز وتنشيط خلايا المخ العميقة، ولكن هذا الإجراء يتطلب التدخل الجراحي بزرع أدوات معينة لتنفيذ المهمة، غير أن التقنية الجديدة تقوم بالمهمة دون جراحة.

وقال هونغ تشين، الأستاذ المساعد في علاج الأورام بالإشعاع في كلية الطب والقائم على هذه الدراسة الحديثة، إن الابتكار الجديد هو الأول من نوعه الذي يؤكد فاعلية الجمع بين الموجات فوق الصوتية مع جينات علم الوراثة لتحفيز أجزاء وخلايا عميقة في المخ.

وتابع تشين أن تجارب فريق البحث على الفئران أثبتت استجابات سلوكية عند استهداف أجزاء معينة من الدماغ، وهذا يفتح آفاقاً مستقبلية أمام علاج الكثير من الأمراض المرتبطة باضطراب وتغييرات المخ البشري.

ويؤكد تشين أن التقنية الجديدة يمكن تطويرها وتحسينها من أجل بدء تطبيقها على حيوانات أكبر حجماً من الفئران ومن ثم تطبيقها على المخ البشري.

ويرتبط الابتكار الجديد بشكل وثيق بعلم البصريات الوراثي الذي يجمع بين استخدام القنوات الأيونية الحساسة للضوء واستخدام الضوء لتوصيله للخلايا العصبية العميقة في المخ.