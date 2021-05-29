أول دولة تعتمده عالميا.. الإمارات تسمح باستخدام دواء جديد ضد "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، السماح بالاستخدام الطارئ لدواء جديد مضاد لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن وزارة الصحة تأكيدها منح الاستخدام الطارئ لدواء جديد فعال يحمل اسم ”Sotrovimab- VIR-7831“ مضاد لفيروس كورونا أنتجته شركة GSK العالمية.

ووفق الوكالة، فإن ذلك جاء بعد التصديق على الدواء واعتماده من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، لتكون الإمارات أول دولة تستخدم الدواء عالميا.