أول دولة تعتمده عالميا.. الإمارات تسمح باستخدام دواء جديد ضد "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، السماح بالاستخدام الطارئ لدواء جديد مضاد لفيروس كورونا.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن وزارة الصحة تأكيدها منح الاستخدام الطارئ لدواء جديد فعال يحمل اسم ”Sotrovimab- VIR-7831“ مضاد لفيروس كورونا أنتجته شركة GSK العالمية.
ووفق الوكالة، فإن ذلك جاء بعد التصديق على الدواء واعتماده من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، لتكون الإمارات أول دولة تستخدم الدواء عالميا.
" وزارة الصحة " تعلن منح الاستخدام الطارئ لدواء جديد فعال يحمل إسم "Sotrovimab- VIR-7831" مضاد لـ " #كوفيد19 " أنتجته شركة GSK العالمية بعد التصديق عليه و اعتماده من هيئة الغذاء و الدواء الأمريكية.. لتغدو بذلك دولة #الإمارات أول دولة تستخدمه عالمياً. #وام pic.twitter.com/D8DiGCr0MD
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) May 29, 2021