6 نصائح للتخلص من الأحلام المفزعة والكوابيس

تراود الكثيرين أحلامٌ مفزعة وكوابيس، يمكن أن تكون مصدر ضرر خاصة إذا كانت تتكرر بشكل يومي، وقد تكون هناك أسباب عديدة وراء تلك الكوابيس، من الإجهاد واضطرابات النوم إلى بعض الحالات الصحية.

ووفقا لموقع ”أونلي ماي هيلث“، فإن الالتزام بمجموعة من النصائح يضمن التخلص من الأحلام المفزعة والكوابيس.

تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل

يؤثر الطعام، الذي يحتوي على الكثير من التوابل، خصوصًا تلك التي يصعب هضمها بشكل عام على استمرارية النوم، حيثُ يرتفع معدل التمثيل الغذائي في الجسم ويتعين عليه العمل بجهد إضافي لتكسير الطعام، وهو ما يؤدي أيضًا إلى زيادة نشاط الدماغ والعبث بدورات حركة العين السريعة، ما يزيد من فرص الإصابة بالكوابيس.

تناول وجبات صغيرة ومبكرة

عند تناول الطعام بشكل متأخر، لا بد أن تنقطع دورة نوم الجسم؛ لأنه يعمل أيضًا على هضم الطعام، وعند انقطاعها يمكن تذكر الأحلام بما في ذلك الكوابيس في كثير من الأحيان، وهذا يعني أن تأثير الكوابيس سيستمر أيضًا، وهو ما يدعو لتناول وجبات مبكرة وأصغر لتجنب تلك المشكلة.

ممارسة التمارين النهارية

ينصح الخبراء بممارسة الرياضة، والاسترخاء خلال النهار لتقليل مستويات التوتر المتزايدة، التي يمكن أن تؤدي في نهاية الأمر للتعرض للكوابيس والأحلام المفزعة.

وللسيطرة عليها، يجب بدء اليوم بالتمرين أو المشي في الصباح، وأخذ فترات راحة قصيرة خلال اليوم للاسترخاء، وإنهاء اليوم باسترخاء كامل للجسم.

تجنب مشاهدة الأفلام المخيفة

بقدر الاستطاعة يجب تجنب مشاهدة الأفلام المخيفة في بعض الأوقات المتأخرة، فقد لا يكون ذلك في صالح الإنسان تمامًا لمحتوى الأحلام؛ لأنه قد يبقي الإنسان مستيقظًا في الليل وقد يؤدي إلى حدوث كوابيس.

تصفية الذهن

يجب تصفية الذهن قبل الذهاب للنوم، بالتحدث مع صديق مقرب أو الاستماع للموسيقى أو ممارسة الرياضة؛ لأن الأفكار السلبية التي تؤثر سلبًا على الحالة المزاجية للشخص وهو مستيقظ، قد تطارده في أحلامه وتجعل منها كوابيس مزعجة.

تغيير الأدوية

قد تتسبب بعض الأدوية في التعرض لرؤية أحلام مفزعة وكوابيس، إذ إن مرضى الاكتئاب والقلق هم الأكثر عرضة للكوابيس أثناء النوم، ويرجع السبب إلى الأدوية المستخدمة في علاج كلا المرضين وتأثيرها على الحالة المزاجية، لذلك لا بد من التحدث إلى الطبيب المعالج، لتعديل الجرعات أو استبدالها بعقاقير أخرى.

نوعية الأطعمة

هناك العديد من الأطعمة التي قد تكون سببًا في حدوث الكوابيس أثناء النوم، وعلى رأسها الجبن، الأطعمة الحارة، المخللات، في حين هناك أطعمة من شأنها تحسين جودة النوم، ومنها اللوز، والجوز، الكيوي، الموز.