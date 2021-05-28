بعد اعتباره وباء.. 5 نصائح هامة لتجنب الإصابة بـ"الفطر الأسود"

وسط الزيادة الهائلة في عدد الإصابات بالفطر الأسود خاصة بين المصابين بفيروس ”كورونا“ والمتعافين منه، صنفت الهند الفطر الأسود ”وباء“، مع دعوات لضرورة السيطرة على حالات الإصابة.

ويعد مرض الفطر الأسود نوعًا نادرًا من العدوى الفطرية التي تصيب الجسم عندما يتعرض لفطريات تسمى mucormycetes، وتوجد هذه الأنواع في الأوراق والتربة والسماد وروث الحيوانات ويمكن أن تدخل الجسم عن طريق التنفس والاستنشاق والجروح المكشوفة في الجلد.

ومع ارتفاع عدد الحالات، فإنه من الضروري وضع تدابير السلامة في الاعتبار، وفيما يلي بعض إجراءات السلامة التي يجب اتباعها:

ارتداء الكمامات

ينصح الأطباء بارتداء الكمامات حتى بعد التعافي من فيروس كورونا نظرًا لأن الجراثيم الفطرية التي توجد في الهواء يمكن أن تدخل الجسم بسهولة عن طريق الأنف.

عدم لمس التربة بالأيدي

يجب أيضًا عدم لمس التربة أو أي شيء رطب في الطبيعة بالأيدي، كما يجب ارتداء أحذية وسراويل طويلة وقمصان بأكمام وقفازات أثناء التعامل مع الرطوبة.

التقليل من تناول الأدوية المضادة لكورونا

أشار بعض الأطباء إلى أن الاستخدام المفرط لأدوية ”الستيرويدات“ التي تستخدم لعلاج فيروس كورونا في الحالات الشديدة والخطيرة، يعد السبب وراء الإصابة بالفطر الأسود، حيث تقلل هذه الأدوية المناعة وترفع مستويات السكر في الدم.

مراقبة مستويات السكر في الدم

يجب مراقبة مستويات مرض السكري للمرضى المصابين به والمصابين بفيروس ”كورونا“، حيث تمثل الإصابة بالفطر الأسود خطرًا كبيرًا على مرضى السكري.

مراقبة الأعراض

يجب متابعة ومعرفة علامات وأعراض الإصابة بالفطر الأسود؛ من أجل تلقي الرعاية الطبية في الوقت المناسب، ومن ضمنها إفرازات سوداء غير طبيعية أو دم من الأنف، ألم واحمرار حول العين أو الأنف، خدر في الوجه أو الإحساس بالوخز، الشعور بضيق في التنفس، والصداع غير المبرر والسعال المستمر.