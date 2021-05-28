وفاة مذيعة راديو "بي بي سي" ليزا شو بعد تلقيها لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا

توفيت مذيعة راديو ”بي بي سي“، ليزا شو، بعد إصابتها بجلطات دموية نتيجة تلقيها لقاح ”أسترازينيكا“ ضد فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت العائلة أن ليزا أصيبت بصداع حاد بعد أسبوع واحد من تلقي اللقاح، ثم تدهورت حالتها بعد أيام قليلة، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، اليوم الجمعة.

وتوفيت المذيعة البالغة من العمر 44 عاما في مستشفى رويال فيكتوريا بعد دخولها العناية المركزة للعلاج من جلطات الدم والنزيف.

وأشارت شهادة وفاتها إلى اللقاح كأحد العوامل المحتملة للوفاة، إلا أنها لم تحدد بالضبط سبب الوفاة، ومن المتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل بعد التحقيق في وفاتها.

وأخبرت العائلة أن ليزا شو لم تكن تعاني من أي مشاكل صحية أساسية، لذا كانت وفاتها صدمة مدمرة للعائلة وزملائها.

يشار إلى أنه تم رصد أكثر من 330 حالة تعاني من اضطراب تخثر الدم النادر بين حوالي 24.2 مليون شخص تلقوا لقاح ”أسترازينيكا“، بمعدل شخص لكل 75 ألف شخص، وتوفي من بينهم 58 شخصا.

وكان مسؤولو الصحة قد أعلنوا، في الشهر الماضي، أنه يجب منع جميع الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما من تلقي لقاح ”أسترازينيكا“؛ بسبب مخاوف تجلط الدم.

ومع ذلك، لا يعتبر لقاح ”أسترازينيكا“ الوحيد الذي تم ربطه بالجلطات، حيث تم ربط لقاح ”جونسون آند جونسون“ بـ 28 حالة في الولايات المتحدة من بين أكثر من 10.4 مليون جرعة.