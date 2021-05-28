دراسة: 1.1 مليار مدخن في العالم ثلثاهم يتركزون في 10 دول

أظهرت دراسة أممية موّلتها شركة بيل غيتس الخيرية، أن عدد المدخنين في العالم ارتفع إلى 1.1 مليار إنسان، وأن ثلثيهم يتركزون في 10 دول، هي: الصين، الهند، إندونيسيا، الولايات المتحدة، روسيا، بنغلاديش، اليابان، تركيا، فيتنام والفلبين.

وقالت الدراسة التي نقلتها صحيفة الغارديان عن مجلة لانسيت الطبية، وشملت 204 دول، إن 89 % من المدخنين الجدد أدمنوا قبل سن 25 عاما؛ لأنه من غير المرجح أن يبدأوا التدخين بعد ذلك العمر.

وأشارت الدراسة إلى أن متوسط العمر الذي يبدأ فيه الشخص بالتدخين هو 19 عاما، عندما يكون ذلك قانونيا في معظم الدول.

ورجحت المؤلفة الرئيسية للدراسة، ماريسا ريتسما، أنه إذا تأخر الشباب في اكتساب هذه العادة، فمن غير المرجح أن ينتهي بهم الأمر إلى أن يصبحوا مدخنين.

وقدرت عدد الذين ماتوا بالتدخين في العالم خلال عام 2019، بحوالي 8 ملايين شخص.