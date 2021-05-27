تطوير لقاح ضد مرض السكري من النوع الأول

توصل مجموعة من العلماء السويديين إلى لقاح محتمل لمرض السكري من النوع الأول، أظهر نتائج واعدة في التجارب السريرية.

وقال الباحثون في جامعة لينشوبينغ في السويد إن اللقاح يسمح للمرضى المصابين بالمرض بالاستمرار في إنتاج الأنسولين، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

يشار إلى أن الجهاز المناعي للجسم يهاجم الخلايا التي تنتج الأنسولين عند الإصابة بمرض السكري من النوع الأول؛ حيث يصبح الجسم غير قادر على تنظيم مستوى السكر في الدم.

إلا أن اللقاح الذي يعتمد على حقن إنزيم GAD الذي يشار إليه بـ ”نازع كربوكسيل حمض الجلوتاميك“ في الغدد الليمفاوية للمريض المصاب بالسكري، يحافظ على القدرة على إنتاج الأنسولين.

وخلال دراستهم، حاول الباحثون اكتشاف طريقة تمنع الجهاز المناعي من مهاجمة الخلايا التي تنتج الأنسولين.

وبحث البروفسور جوني لودفيغسون لسنوات في إمكانية تطعيم الأشخاص الذين أصيبوا بمرض السكري من النوع الأول حديثا بهذا الأنزيم.

وتم حقن 190 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 12 و 24 عاما، تم تشخيصهم بالسكري من النوع الأول، بإنزيم GAD في العقد الليمفاوية، وتم تقسيمهم لمجموعتين، تلقت الأولى ثلاث حقن تسمى GAD-alum لمدة شهر واحد، وأعطيت المجموعة الأخرى دواء وهميا+.

وعقب ذلك، تم قياس إنتاج الأنسولين الطبيعي للمشاركين في بداية الدراسة وبعد 15 شهرا، وتتبع العلماء مستويات السكر في الدم على المدى الطويل ومقدار الأنسولين الإضافي الذي يحتاج المرضى إلى تناوله يوميا.

ونظر الباحثون في الدراسة في العديد من العوامل الوراثية والمتغيرات المعروفة باسم جينات HLA التي ترمز للبروتينات الموجودة على سطح بعض الخلايا والتي تعمل كحاملات للبروتينات.

وتبين أن العلاج باستخدام GAD-alum يعد طريقة واعدة وبسيطة وآمنة للحفاظ على إنتاج الأنسولين في حوالي نصف مرضى السكري من النوع الأول.