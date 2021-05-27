هل يسبب لقاح "أسترازينيكا" السكتات الدماغية؟

ربط باحثون للمرة الأولى بين لقاح ”أكسفورد/ أسترازينيكا“ ضد فيروس ”كورونا“ المستجد والإصابة بالسكتات الدماغية، والتي تحدث عند تشكل الجلطات في الشرايين الرئيسة.

ويدرس الأطباء -حاليا- علامات السكتة الدماغية في الأشخاص الذين يتلقون لقاح أكسفورد، بعد وفاة شخص، وإصابة ثلاثة بريطانيين بالسكتات الدماغية امرأتين في الثلاثينات ورجل في الأربعينات.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى حدوث جلطات دموية نادرة في الجيوب الوريدية الجافوية التي تعمل على تصريف الدم من الدماغ، بعد تلقي اللقاح.

وقال أطباء جراحة الأعصاب في كلية لندن الجامعية، إن الحوادث المرتبطة باللقاح كانت نادرة، إلا أنهم طالبوا بمزيد من الأبحاث عن أعراض السكتة الدماغية التقليدية، مثل: الشعور بخدر وضعف في الوجه أو الذراع أو الساق، في أي شخص تم إعطاؤه اللقاح في الفترة بين 4 أيام إلى 28 يوما.

وأضاف الأطباء أنه يجب فحص هؤلاء المرضى وتقييمهم بشكل عاجل.

ومن جانبه، قال ديفيد ويرينج، أستاذ علم الأعصاب في كلية لندن الجامعية والمؤلف الرئيس للدراسة: إنه على الرغم من أن ”خثار الجيب الوريدي المخي“ تعد نوعا غير شائع من السكتات الدماغية، إلا أنها سمة من سمات تجلط الدم الناتج عن اللقاح.

كان تم الإخبار عن 309 حالات تجلط فقط مع انخفاض عدد الصفائح الدموية بعد تلقي اللقاح؛ ما يعني أن فرص حدوث جلطة دموية تحدث بمعدل جرعة واحدة لكل 100 ألف جرعة.

يأتي ذلك إثر التقارير التي أشارت إلى إصابة عدد كبير من الأشخاص من اضطرابات تخثر الدم بعد تلقي الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا.