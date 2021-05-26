5 أعشاب طبيعية لتعزيزصحة الأمعاء.. تعرف عليها‎

الحفاظ على صحة الأمعاء أمر مهم، لأنه يؤثر على صحتك العامة وباقي أعضاء جسدك، وإذا كانت أمعاؤك لا تهضم الطعام بشكل طبيعي، فإن بقية الجسم ستعاني بطرق مختلفة.

وعندما نتحدث عن القناة الهضمية، فإن الأمر يتعلق بجميع أجزاء الجهاز الهضمي، بما في ذلك: الفم، والمريء، والمعدة، والبنكرياس، والكبد، والمرارة، والأمعاء الدقيقة، والأمعاء الغليظة، والمستقيم، وتعني صحة الأمعاء مدى توازن البكتيريا الجيدة والسيئة، والوظيفة العامة للجهاز الهضمي.

والعوامل الخارجية، مثل: الإجهاد، وسوء التغذية، يمكن أن تخل بالتوازن بين بكتيريا الأمعاء الجيدة والسيئة، والبروبيوتيك هي بكتيريا نافعة تساعد في إعادة التوازن الصحي للبكتيريا الجيدة.

وهناك العديد من الأعشاب المتاحة بسهولة، وأسعار معقولة، والتي يمكن استخدامها لهذا الغرض، وفي هذا التقرير نقدم لك 5 أعشاب طبيعية لتعزيز صحة الأمعاء:

عشبة التريفالا

عشبة التريفالا تحمل العديد من الفوائد، كما أنها تساعد على تحسين عملية الهضم، وحركة الأمعاء، ويمكنك تناول عشبة التريفالا في الليل قبل النوم، عن طريق خلطها بالماء الساخن.

البهارات

البهارات هي أعشاب مهدئة تعمل علي تحسين صحة الأمعاء، بفضل مركب الأوجينول الموجود بها الذي يعزز الإنزيمات الهاضمة.

كما تحتوي البهارات أيضًا على خصائص مسكنة ومطهرة، ومن المفيد للغاية تناولها ليلًا قبل النوم أو تناولها كشاي بعد الأكل، كما أنها تساعد على علاج الغازات، وآلام البطن، والإسهال، والحمى، وحتى نزلات البرد.

جذر عرق السوس

تستخدم جذور عرق السوس منذ آلاف السنين كعلاج عشبي لاضطرابات الجهاز الهضمي، وتحسين صحة الأمعاء، ووفقًا للأبحاث يحتوي جذر عرق السوس على مركبات نباتية يمكن أن تخفف من آلام المعدة، وتقلل من تهييجها، كما تعمل أيضًا على قتل بكتيريا الأمعاء السيئة، والتي يمكن أن تكون سببًا وراء القرحة الهضمية.

نبات الدردار الزلق

يستخدم الدردار الزلق لعلاج الأغشية المخاطية في الأمعاء، وثبت أيضًا أن الدردار الزلق مفيد لحركة الأمعاء لدى المرضى الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، ويعالج حرقة المعدة، ويوفر مضادات الأكسدة في حالات التهاب الأمعاء مثل مرض كرون.

الروزماري

يساعد الروزماري أو ”إكليل الجبل“ على تنظيف الكبد، كما يستخدم الروزماري لعلاج عسر الهضم، ويعزز الهضم، ويقلل الالتهاب، ويحافظ على التوازن الصحي لبكتيريا الأمعاء، ويمكنك تناول شاي ”إكليل الجبل“ يوميًا للحفاظ على صحة الأمعاء.

كما يحتوي على كمية جيدة من مضادات الأكسدة، ويحتوي على خصائص مضادة للالتهابات.