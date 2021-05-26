تونس تكثف حملة التطعيم ضد كورونا لتأمين صيف "هادئ"‎

تخطّط تونس لتطعيم 3 ملايين شخص في نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل، وذلك لكسر حلقات عدوى فيروس كورونا في البلاد، بما يمكّن من عودة الحياة تدريجيا إلى نسقها الطبيعي، وتأمين ”صيف هادئ“.

وكشفت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء، أن عدد المطعمين باللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ أكثر من 831 ألفا، من إجمالي 1.9 مليون شخص مسجّل في المنظومة المخصصة للتلقيح.

وأكّدت مستشارة وزير الصحة في تونس إيناس العيادي أنّ حملات التطعيم ضدّ كورونا تصاعد نسقها في البلاد، بعد 70 يوما من انطلاقتها، مضيفة أن مراكز التلقيح في تونس ارتفعت من 25 إلى 70 مركزا خلال هذه الفترة.

وقالت العيادي في تصريحات لـ“إرم نيوز“ إنّ الأهداف الإستراتيجية التي وضعتها وزارة الصحة التونسية، تخصّ تقليل حدّة الوضع الوبائي وتقليص عدد الوفيّات، وذلك من خلال منح الأولوية لتطعيم كبار السنّ، على أمل أن يكون توفّر الكميات اللازمة من اللقاحات السبيل لتحصيل مناعة جماعية ضدّ الوباء، بحسب تعبيرها.

ولم تخف العيادي صعوبة التزوّد بالقاحات في السوق العالمية بسبب المضاربة، ومن ذلك أن تونس لم تحصل سوى عن 10 في المئة من طلبية جرعات اللقاح ”سبوتنيك“ الروسي المقدرة بـ500 ألف جرعة التي كان من المقرّر وصولها في مايو / أيار الجاري.

وبحسب العيادي، فإن تونس ”قادرة على تطعيم أكثر من 300 شخص في الأسبوع، ما يعني أنها قادرة أيضا على تطعيم أكثر من نصف السكان في ظرف وجيز، بشرط توفّر الكميات اللازمة من اللقاح“.

و اعتبر المستشار في منظمة الصحّة العالمية، سهيل العلويني، أن تونس قادرة على تأمين صيف ”آمن و مريح“ بخصوص الوضع الوبائي، ما من شأنه أن يمكن من جذب السيّاح، واصطياف التونسيين في ظروف عادية، لكنّ تحقيق هذا الهدف يشترط ”تكثيف حملات التطعيم“.

وقال العلويني في تصريحات لـ“إرم نيوز“ إن ”نسق التلاقيح مازال بعيدا عن الأهداف المرسومة، بسبب إشكالية التزود بالكميات الكافية للتلاقيح، لكنه يسجلّ تقدما ملحوظا“.