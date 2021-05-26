دراسة: مناعة مرضى كورونا قد تدوم مدى الحياة‎

كشفت دراسة جديدة، أن الأشخاص المصابين بالأعراض الأقل حدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) مازال لديهم أجسام مضادة للفيروس بعد عام تقريبًا من تعافيهم.

وكان بعض التقارير أشار في العام الماضي، إلى تلاشي الأجسام المضادة بسرعة بعد الإصابة بالفيروس، وخلص الباحثون حينذاك إلى أن ذلك يعني أن المناعة لا تدوم طويلا.

وأشارت الدراسة التي أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة واشنطن، إلى أن التقارير المبكرة التي أشارت إلى تلاشي الأجسام المضادة لفيروس كورونا بسرعة كانت مضللة وغير صحيحة.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية ”توصل الباحثون حاليّا إلى أن الخلايا المناعية الموجودة في العظام لا تزال تنتج الأجسام المضادة، بالرغم من انخفاضها في الدم“.

كما أوضح الباحثون، أن تلك الأجسام مازالت قادرة على تحييد العدوى بعد سبعة إلى 11 شهرًا، مشيرين إلى أن المتعافين من كورونا قد تكون لديهم حماية من العدوى تصل لمدى الحياة.

وبحثت الدراسة الجديدة حالات 77 مشاركًا لديهم حالات خفيفة من فيروس ”كورونا“ المستجد، تم نقل ستة منهم فقط إلى المستشفى، وتم الحصول على عينات دم منهم كل ثلاثة أشهر.