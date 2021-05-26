إخلاء الحالات الحرجة بمستشفى سعودي بعد رصد خلل في توزيع الأوكسجين

نقلت إدارة مستشفى سعودي حكومي في المدينة المنورة، مرضى الحالات الحرجة، إلى مستشفيات أخرى بالمدينة، في إجراء احترازي تم اتخاذه بعدما رصد نظام إنذار مبكر وجود خلل في نظام توزيع الأوكسجين.

ونقلت صحيفة ”الوطن“ المحلية عن المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، مؤيد أبو عنق، قوله إن ”نظام الإنذار المبكر رصد ظهر الثلاثاء خللاً في لوحة توزيع الأوكسجين بمستشفى المدينة المنورة العام“.

وأضاف أبو عنق أن ”غرفة القيادة والتحكم باشرت الخلل، ونفذت خطة الطوارئ المعتمدة في مثل هذه الحالات، التي تتضمن اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والضرورية، ونقل مرضى الحالات الحرجة إلى المستشفيات الأخرى داخل المدينة المنورة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وهم بصحة جيدة“.

وأشار إلى أن ”المستشفى استمر في تقديم الرعاية الصحية اللازمة لباقي المرضى المنومين فيه، فيما يجري حالياً إصلاح الخلل من قبل الفرق الفنية المختصة ومعرفة أسبابه“.