أطعمة غنية بفيتامين E يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي

يساعد فيتامين (E) على تعزز وظائف الجسم المختلفة، فهناك العديد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية منه والتي يمكن إضافتها بسهولة إلى النظام الغذائي.

ومن فوائد هذا الفيتامين على الصحة:

تقوية المناعة

يساهم في بناء مناعة أقوى، كونه يحتوي على مضادات الأكسدة ألفا توكوفيرول التي تعزز الاستجابة المناعية لجسم الإنسان، إلى جانب ذلك، يمنع هذا أيضًا تلف الخلايا الذي يسبب أمراضا مزمنة.

تعزيز الوظائف الإدراكية

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في فيتامين E أيضًا في تعزيز الوظائف الإدراكية، وبالتالي تمنع مشاكل الذاكرة.

تحسين الرؤية

إضافة فيتامين E إلى نظامك الغذائي سيحسن من رؤيتك، كما ثبت أن هذا الفيتامين يحارب فقدان البصر المرتبط بالعمر ويحسن صحة العين على المدى الطويل.

العناية بالبشرة

يحمى فيتامين E البشرة من أضرار أشعة الشمس ويبطئ عملية الشيخوخة، ويعزز صحة البشرة ويجعلها ناعمة ونضرة وشبابية.

قائمة الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (E):

اللوز

إذا كنت تستهلك حفنة من اللوز يوميًا بأي شكل من الأشكال سواء كانت مكسرات أو زبدة اللوز أو حليب اللوز، يمكنك الحصول على نصف احتياجاتك اليومية من فيتامين E ، كما ستوفر لك فوائد صحية أخرى بما في ذلك فقدان الوزن وتحسين صحة القلب.

بذور زهرة عباد الشمس

هناك العديد من البذور التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين (E) ولكن بذور عباد الشمس تحتوي على أعلى نسبة، يمكن أن تؤدي إضافة بذور عباد الشمس إلى نظامك الغذائي إلى تلبية نصف الاحتياجات الغذائية المطلوبة لهذا اليوم. ويمكنك أيضًا تناول زيت عباد الشمس للحصول على المزيد من فيتامين E.

الفول السوداني

تمامًا مثل اللوز، الفول السوداني غني أيضًا بفيتامين E، إذا كنت تتناوله يوميًا، فلا داعي للقلق بشأن استهلاك فيتامين E.

إذا لم تستطع تناول الفول السوداني، يمكنك تناول زبدة الفول السوداني اللذيذة والصحية، فقط تأكد من عدم احتوائها على مواد مضافة أو سكر صناعي.

الأفوكادو

إذا كنت من محبي توست الأفوكادو، فسنقدم لك سببًا آخر لتناوله يوميًا، يحتوي الأفوكادو على فيتامين (E) الذي يمثل ما يقرب من 20٪ من الاحتياجات اليومية.

الفلفل الأحمر

الفلفل الحلو من الخضراوات الغريبة التي تضيف لونا ونكهة وفائدة إلى أي طبق، بالإضافة إلى ذلك، فهو غني أيضًا بفيتامين E الذي تحتاجه للحصول على أفضل الفوائد.

ولكن لجني أقصى قدر من الفوائد، تناول الفلفل الأحمر النيئ وذلك لأن فيتامين (E) ينخفض عند طهيه.

الأسماك

الأسماك مفيدة للصحة وجميعنا يعلم ذلك، لكن بالحديث عن فيتامين E، فإن سمك السلمون الأطلسي يحتوي على أعلى نسبة من فيتامين E يليه سمك تراوت قوس قزح.

زيت بذرة القمح

أخيرًا، لدينا زيت جنين القمح في قائمتنا، تحتوي العديد من الزيوت على فيتامين (E) ولكن جنين القمح يحتوي على أكبر كمية ويمكن أن يوفر استهلاك ملعقة واحدة من هذا الزيت 130٪ من احتياجنا لفيتامين E.