6 أنواع من الخضراوات لاستعادة الحيوية بعد التعافي من كورونا.. تعرف عليها

يحتاج الجسم إلى فترة لاستعادة حيويته بعد التعافي من فيروس كورونا، لذا يجب خلال هذه الفترة التأكد من تزويد الجسم بالكمية المناسبة من العناصر الغذائية.

ويؤثر فيروس كورونا على جهاز المناعة ووظيفة الأعضاء الأخرى، لذا يعاني الكثير من الضعف والتعب والإجهاد العقلي بعد الشفاء الفيروس.

ولتعزيز جهاز المناعة وتجديد العناصر المفقودة والقدرة على التحمل، من الضروري اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، لذا تعد الخضراوات مصدرا مهما نظرا لما تحتوي عليه من الفيتامينات والمعادن الضرورية.

وينصح الأطباء بتضمين هذه الخضراوات في النظام الغذائي أثناء فترة التعافي من كورونا وهي:

السبانخ

تعد السبانخ مليئة بالعناصر الغذائية مثل فيتامينات أ، ب، ج، هـ، ك، والكالسيوم، والحديد، وبيتا كاروتينات، كما تعتبر واحدة من الخضراوات الصحية التي تفيد جهاز المناعة نظرا لأنها مليئة بالحديد وحمض الفوليك وأوميغا 3، لذا فإن تناولها يساعد في بناء العضلات واستعادة الطاقة المفقودة.

الزنجبيل

يعزز الزنجبيل المناعة ويحتوي على مواد مضادة للتشنج والالتهابات ومضادة للبكتيريا والفيروسات، كما يحتوي الزنجبيل على مضادات الأكسدة التي تقلل الإجهاد التأكسدي في الجسم وعلاج الأمراض المعدية.

البروكلي

يعتبر البروكلي مصدرا غنيا بالعناصر الغذائية ويوفر العديد من الفوائد الصحية، كما أنه غني بفيتامين C وبيتا كاروتين والزنك والمغنيسيوم والبوتاسيوم والجلوتاثيون. ويساعد البروكلي في تقوية جهاز المناعة وتنظيم مستويات السكر في الدم.

الفاصوليا الخضراء

تعتبر الفاصوليا مليئة بالحديد الذي يدعم عملية التمثيل الغذائي ويساعد الجسم على إنتاج المزيد من الخلايا، كما أنها غنية بفيتامين ك وفيتامين سي.

الفلفل

يحتوي الفلفل الملون على مضادات أكسدة أكثر من الحمضيات، ويحتوي الفلفل الحلو أيضا على الكاروتين وفيتامين أ وفيتامين ب 6 وفيتامين هـ والبوتاسيوم.

فول الصويا

يعتبر فول الصويا غنيا بالايسوفلافون المقوي للمناعة، كما يحتوي على مضادات للالتهابات التي تجعله مثاليا لتعزيز صحة الأمعاء، كما يعمل على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية عن طريق تحسين مستويات الكوليسترول في الدم.