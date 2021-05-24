تطوير آلية جديدة ترفع استجابة العيون للعلاج الموضعي‎

طورت شركة Nanomerics البريطانية لهندسة المواد الجزيئية، آلية تزيد من استجابة أدوية العلاج الموضعي للعيون، أكثر 18 مرة مقارنة مع الأنظمة الحالية.

وذكر موقع BioSpace للأخبار الطبية اليوم الإثنين، أن ابتكار الشركة البريطانية ”تقنية المغلف الجزيئي“ Molecular Envelope Technology MET، ”يعزز من اختراق العلاج الموضعي غير المهيج داخل العين، لتوصيل الأدوية ضعيفة الذوبان في السائل، حيث يزيد من امتصاص الدواء في أنسجة العين، أكثر فعالية من 5 إلى 18 مقارنة مع التركيبات التجارية الرائدة الخاصة بالتحكم في العلاج الموضعي“.

وكشفت Nanomerics أن تركيبات ”تقنية المغلف الجزيئي“، لا تؤدي إلى التعرض للبلازما ”الجزء السائل في الدم“، حيث ترسل الدواء بكفاءة إلى أنسجة العين، ما يؤدي إلى استخدام جرعات أقل وتحسين معدلات الاستجابة العلاجية.

وأوضحت الشركة البريطانية، أن تقنيتها ”تنشئ مركباً جديداً يعالج احتياجات طبية لم تحظ بدراسات كافية“.

وحصلت ”تقنية المغلف الجزيئي“ MET على براءات اختراع في المكاتب الرئيسية لبراءات الاختراع في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، لاستخدامها في تطبيقات العلاج الموضعي للعين.

ومن المقرر أن تبدأ التجارب السريرية للتقنية خلال العام الجاري.