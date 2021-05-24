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احذر.. هذه الأطعمة قد تكون الأسوأ في عملية التمثيل الغذائي
تاريخ النشر: 24 مايو 2021 7:13 GMT
تاريخ التحديث: 24 مايو 2021 8:30 GMT

احذر.. هذه الأطعمة قد تكون الأسوأ في عملية التمثيل الغذائي

يتفاجأ بعض الأشخاص بعدم التخلص من الكيلوغرامات الزائدة، بالرغم من ممارسة التمارين الرياضية وتناول الأنظمة الصحية والنوم الجيد، ويرجع السبب لذلك في عملية التمثيل

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المصدر: إيناس السيد - إرم نيوز

يتفاجأ بعض الأشخاص بعدم التخلص من الكيلوغرامات الزائدة، بالرغم من ممارسة التمارين الرياضية وتناول الأنظمة الصحية والنوم الجيد، ويرجع السبب لذلك في عملية التمثيل الغذائي؛  فهناك بعض الأطعمة التي تبطئ عملية التمثيل الغذائي.

ويعتبر التمثيل الغذائي أو الأيض، عملية كيميائية حيوية تحدث بشكل طبيعي عندما يقوم الجسم بتحويل الأطعمة والمشروبات إلى طاقة، وكلما كان الجسم أكثر كفاءة في حرق السعرات الحرارية وتحويلها إلى طاقة، قل احتمال زيادة الوزن.

وعندما لا تتم العملية بشكل طبيعي، فيكون استهلاك بعض الأطعمة التي تدمر عملية التمثيل الغذائي هو السبب، ومن ضمنها:

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الحبوب المكررة

تعتبر المعكرونة والخبز والبيتزا من الأطعمة التي تزيد الوزن بكل تأكيد، إذ تؤثر الكميات الكبيرة من الغلوتين والنشا وحمض الفيتيك على عملية التمثيل الغذائي.

وعند تناول المزيد من الحبوب المكررة، تزداد سرعة التمثيل الغذائي، غذ يعمل الجسم بجهد أكبر لتكسير هذه العناصر الغذائية، وتؤدي هذه الكربوهيدرات إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم؛ ما يؤدي إلى تخزين إضافي للدهون.

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العصائر

تحتوي عصائر الفاكهة على الكثير من السكر، وعند استهلاك هذه الكميات الكبيرة، ترتفع مستويات الجلوكوز في الدم، وهو ما يسبب تباطؤ عملية الأيض؛ ما يعني حرق سعرات حرارية أقل وزيادة مخزون الدهون.

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المشروبات الغازية

تبطئ المشروبات الغازية عملية التمثيل الغذائي؛ نظرا لأنها تحتوي على الفركتوز، الذي يحتوي على مستويات عالية من السكر؛ ونظرا لأن الفركتوز لا يتم تحويله إلى طاقة مباشرة مثل الجلوكوز، فإن استهلاك مستويات عالية منه، يبطئ عملية التمثيل الغذائي.

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الأطعمة المقلية

يتم قلي هذه الأطعمة في زيوت مهدرجة جزئيا أو دهون متحولة وهو ما يزيد من عملية التمثيل الغذائي، ووجد الباحثون في جامعة ويك فورست أن الحيوانات التي تتبع نظاما غذائيا غنيا بالدهون غير المشبعة اكتسبت وزنا أكبر من تلك التي تتبع نظاما غذائيا مليئا بالدهون الأحادية غير المشبعة.

كما ربطت الأبحاث المنشورة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية بين استهلاك الأطعمة المقلية وزيادة خطر الإصابة بالسمنة في منطقة البطن وزيادة الوزن.

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لحوم البقر

وجد الباحثون في جامعة هارفارد أن الاستهلاك طويل الأمد للبروتينات الحيوانية يؤثر على توازن البكتيريا في الأمعاء؛ ما يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي.

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ملح الطعام

يمكن استخدام الملح المعالج باليود لما له من تأثير إيجابي على الغدة الدرقية، وبالتالي التمثيل الغذائي.

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