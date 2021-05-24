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نصائح مهمة للحفاظ على نظافة الفم ومنع الإصابة بـ"الفطر الأسود"
تاريخ النشر: 24 مايو 2021 6:43 GMT
تاريخ التحديث: 24 مايو 2021 7:05 GMT

نصائح مهمة للحفاظ على نظافة الفم ومنع الإصابة بـ"الفطر الأسود"

تسبب فيروس كورونا المستجد في ظهور عدة أنواع من العدوى والسلالات الجديدة، وانتشر الحديث مؤخرا عن "الفطر الأسود" كعدوى خطيرة وسريعة الانتشار. وعادة ما تظهر هذه

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المصدر: إيناس السيد - إرم نيوز

تسبب فيروس كورونا المستجد في ظهور عدة أنواع من العدوى والسلالات الجديدة، وانتشر الحديث مؤخرا عن ”الفطر الأسود“ كعدوى خطيرة وسريعة الانتشار.

وعادة ما تظهر هذه العدوى لمرضى كورونا الذين تم شفاؤهم؛ بسبب انخفاض المناعة والاستخدام المستمر للستيرويدات كعلاج للفيروس.

وفي بعض الأحيان، تكون هذه العدوى قاتلة، ويتعرض لها أيضا مصابو كورونا الذين يخضعون للعلاج بالأكسجين في وحدة العناية المركزة، حيث يتم استخدام البخار ويكونون أكثر عرضة للإصابة به بسبب التعرض للرطوبة، لذا يوصي الأطباء باستخدام الماء المعقم للعلاج بالأكسجين.

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كما أن ضعف المناعة والإفراط في استخدام المنشطات والإصابة بمرض السكري غير المنضبط، يعرضاان الأشخاص لخطر الإصابة بالفطر الأسود.

وتشمل الأعراض: تغير لون أنسجة الفم واللسان واللثة وانسداد الأنف وتورم الوجه وثقلا تحت العينين والحمى والصداع.

وبناء على ذلك، حدد الأطباء بعض النصائح المتعلقة بنظافة الأسنان التي يجب اتباعها لتقليل خطر الإصابة بالفطر الأسود:

تنظيف الأسنان والفم

عند تعافي الشخص من الإصابة بفيروس كورونا، فإن تناول المنشطات والأدوية يعمل على نمو البكتيريا و الفطريات في الجيوب الأنفية أو الرئتين أو الدماغ، وهو ما يسبب الإصابة، لذا ينصح الأطباء بتنظيف الأسنان مرتين في اليوم وتنظيف الفم أيضا بانتظام.

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تغيير الفرشاة

ينصح الأطباء بتغيير فرشاة الأسنان بعد الشفاء من فيروس كورونا وظهور نتيجة الاختبار سلبية مع شطف الفم بانتظام لمنع العدوى.

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استخدام مطهر الفم

يوصى الأشخاص المتعافون من كورونا بتنظيف فرشاة الأسنان واللسان بانتظام باستخدام غسول الفم المطهر.

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