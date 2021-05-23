خلال علاجه في إسبانيا.. زعيم "البوليساريو" يتجاوز "مرحلة الخطر" بعد إصابته بكورونا

أفاد مسؤول رفيع المستوى في جبهة ”البوليساريو“، يوم الأحد، بأن زعيم الجبهة إبراهيم غالي، الذي نقل للعلاج في إسبانيا بعد إصابته بفيروس كورونا، ”يتعافى“ و“تجاوز مرحلة الخطر“.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن“الأطباء يؤكدون أنه تجاوز مرحلة الخطر“، مضيفًا أنه“يتعافى بشكل جيد وحالته تتطور بشكل إيجابي“.

ونقل إبراهيم غالي (75 عامًا) إلى مستشفى في منطقة لوغورنو (شمال إسبانيا)، في شهر نيسان/إبريل الماضي، ما أدى إلى أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد تلاها تدفق غير مسبوق لآلاف المهاجرين المغاربة، هذا الأسبوع، على جيب سبتة الإسباني.

وكان المغرب وهو في نزاع منذ عقود مع جبهة بوليساريو حول الصحراء الغربية، قد طالب، السبت، بفتح تحقيق ”شفاف“ حول دخول غالي إلى إسبانيا“بشكل احتيالي، وبوثائق مزورة، وهوية منتحلة“.

في المقابل، أفادت مصادر من وزارة الخارجية الإسبانية وكالة ”أوروبا برس“، يوم الجمعة الماضي، بأن“غالي لم يصل إسبانيا بجواز سفر مزور“، وأكدت سفره بجوازه الذي يستوفي ”المتطلبات العادية“.

وكانت جبهة ”البوليساريو“ أعلنت استئناف القتال، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، بعد حوالي 3 عقود من سريان وقف لإطلاق النار، إثر تنفيذ المغرب عملية عسكرية بمنطقة في أقصى جنوب الصحراء الغربية.