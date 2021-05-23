التهاب في عضلة القلب لدى أمريكيين شباب تلقوا لقاح "كورونا"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية، أنها تدقق في عدد محدود من التقارير عن إصابات بالتهاب عضلة قلب لدى فئات عمرية صغيرة ممن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مع عدم وجود صلة واضحة مثبتة في الوقت الحالي.

وذكرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن ثمة“تقارير قليلة نسبيًا عن التهاب عضلة القلب“ في المقام الأول لدى المراهقين والشباب بعد جرعات من لقاحات ”فايزر“ و“موديرنا“.

وأفاد المصدر أن“معظم الحالات تبدو خفيفة، ومتابعتها جارية“، مضيفًا أن الحالات شملت بشكل أكثر ذكورًا حصلوا على الجرعة الثانية، ولم يتم نشر معلومات مفصلة عن عدد التقارير أو أعمار المتضررين.

وأشارت مراكز السيطرة إلى أنه“في إطار أنظمتنا للمراقبة، لم تختلف معدلات تقارير التهاب عضلة القلب بعد التطعيم عن المعدلات الأساسية المتوقعة“.

وبدأت الولايات المتحدة،منتصف الشهر الحالي، السماح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا بالحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.