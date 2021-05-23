البحرين تُعلّق دخول القادمين من الدول المدرجة على "القائمة الحمراء"

علّقت مملكة البحرين دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء، وهي الهند وباكستان وسريلانكا وبنغلاديش ونيبال على جميع الرحلات الجوية بدءًا من يوم غد الإثنين، بحسب ما أعلنت شؤون الطيران المدني في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، مساء اليوم الأحد، عن شؤون الطيران المدني، قولها إن قرار التعليق جاء تماشيا مع توجيهات اللجنة التنسيقية وبناء على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا.

وشمل قرار التعليق، أيضًا القادمين من الدول الخمس، الذين سيدخلون المملكة بشكل مؤقت، ويستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في مملكة البحرين.

ويتوجب على الفئات المستهدفة، وفقًا لشؤون الطيران المدني، تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لـ10 أيام في مساكنهم أو الأماكن المخصصة للحجر الصحي المرخصة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، كما يتطلب منهم إبراز شهادة فحص (PCR) معتمدة قبل الصعود للطائرة والفحص عند الوصول وبعد 10 أيام من الوصول.

في حين يتوجب على المسافرين، الذين تلقوا اللقاح ضد كورونا أو لم يتلقوه، والقادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء، تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لمدة 10 أيام في مساكنهم أو الأماكن المخصصة المرخصة للحجر الصحي، وإبراز شهادة فحص (PCR) معتمدة بحسب الاشتراطات قبل صعود الطائرة، إلى جانب إجراء الفحص عند الوصول وبعد 10 أيام من الوصول.

ويستثنى القادمون من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء، من متطلبات الحجر الصحي الاحترازي والفحوصات، المطعمون الذين يحملون الشهادات المعتمدة من قبل وزارة الصحة أو الدول التي تم اعتماد شهادات التطعيم لديها بحسب قرار وزيرة الصحة أو تم توقيع اتفاقيات متبادلة للاعتراف بشهادات التطعيم معها.

ويستثنى أيضًا من متطلبات الحجر الصحي الاحترازي المطعمون الذين يحملون شهادات التطعيم الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، وكندا، وأستراليا، ونيوزلندا، وكوريا الجنوبية، واليابان، وسنغافورة.

وأكدت الوكالة الرسمية أنه يتم إضافة أو إزالة الدول المدرجة على القائمة الحمراء، التي يتم مراجعتها وتحديثها بشكل دوري، بحسب تقييم الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وفق المعايير الخاصة بذلك من حيث مدى انتشار الفيروس في الدول.