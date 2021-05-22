كورونا يضرب أعلى قمة في العالم.. إصابة متسلقين وموظفين في جبل إيفرست

كشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية عن إصابة عشرات المتسلقين والموظفين في جبل إيفرست بفيروس ”كورونا“ المستجد، بعد تقارير تفشي الفيروس في أعلى قمة في العالم.

ومن جانبه، قال لوكاس فورتينباخ، مرشد تسلق نمساوي، إن هناك ما يزيد عن 100 حالة تم إثبات إصابتها بالفيروس في معسكر قاعدة إيفرست الجنوبية في نيبال.

وأوضح فورتينباخ الذي أوقف رحلته بسبب انتشار الفيروس أن أحد مرشديه الأجانب وستة من أفراد شعب الشيربا في نيبال ثبتت إصابتهم الفيروس، وأن هناك 100 شخص على الأقل مصابون بالفيروس في المعسكر ورجح أن تكون الإصابات ما يقرب من 150 أو 200 شخص.

وأبلغ مسؤول في قسم الصحة المحلي، أرتيمايا تامانج عن إصابة حوالي 77 شخصا من الشيربا بالفيروس ومن بينهم طيارو الإنقاذ والأطباء وقادة الرحلات الاستكشافية.

وعلى الجانب الأخر، نفى المسؤولون في نيبال هذه التقارير، مشيرين إلى عدم صحة تفشي المرض في الموقع الذي يتواجد فيه حاليًا حوالي 1500 شخص.

ومع ذلك، أشار المسؤولون إلى أن الأعراض المنتشرة هي بسبب داء المرتفعات، يصاب الأشخاص المصابون بداء المرتفعات بأعراض تشبه حالات الإنفلونزا، والتسمم بأول أكسيد الكربون و الإسراف في تعاطي الكحوليات.

وكانت قد ألغت الصين الأسبوع الماضي رحلات التسلق لجبل إيفرست؛ بسبب مخاوف من انتشار الفيروس من نيبال، حيث تشهد نيبال ارتفاعًا في عدد الحالات، حيث تم الإبلاغ عن إصابة 8607 أشخاص حتى يوم الجمعة.