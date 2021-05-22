مصر تنفي ظهور سلالة الفطر الأسود بين مصابي كورونا

نفت وزارة الصحة المصرية ما تردد بشأن تفشي سلالة الفطر الأسود بين مصابي فيروس كورونا في البلاد، عقب تصريحات شقيق الفنان سمير غانم حول وفاته بهذا المرض، وإثارته جدلا واسعا.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، محمد عبدالفتاح، في تصريحات صحفية، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن انتشار سلالة الفطر الأسود في مصر بين مصابي كورونا، موضحا أنه ”في حال ظهور أي مرض معد أو سلالة جديدة لفيروس كورونا سيتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل مع الوباء“.

وشدد عبدالفتاح، على ”امتلاك مصر نظاما ترصديا قويا للأوبئة، ويختص بتتبع الأمراض الوبائية ومعدلات انتشارها من عدمه، ويقدم حلولا سريعة لمواجهة الوباء، ويطّلع على جديد العلم عالميا“، مشيرا إلى أن ”هناك غرف عمليات منعقدة بشكل مستمر لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا أو غيره من الأمراض المعدية“.

يذكر أن حسام غانم أكد إصابة شقيقه الفنان الراحل سمير غانم بمرض الفطر العفني قبل وفاته مباشرة، وكان أحد الأسباب التي أدت لوفاته.

وقال غانم في تصريح له: ”آخر مرة زرناه فيها كان سامعنا ودخلنا عليه أنا ودنيا وإيمي، وفتح عينه وعينه فضلت تتحرك معانا وصلينا كلنا، لكن عينه اليمين جاله فيها فطر، ودي من أوحش الحاجات اللي جاتله، وبيسموها الفطر الأسود“.

والفطر الأسود أو ”الفطر العفني“، ظهرت به إصابات عديدة في دولة الهند مؤخرا، كسلالة جديدة وخطيرة من فيروس كورونا المستجد.