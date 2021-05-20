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5 أعشاب يجب إضافتها للشاي لتعزيز المناعة
تاريخ النشر: 20 مايو 2021 6:28 GMT
تاريخ التحديث: 20 مايو 2021 7:35 GMT

5 أعشاب يجب إضافتها للشاي لتعزيز المناعة

في ظل وباء كورونا المستجد، أصبح مفهوم تعزيز المناعة والحفاظ على الصحة من الأمراض والفيروسات على قائمة أولوياتنا خلال العامين الماضي والحالي. وينصح الخبراء

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المصدر: لميس منصور-إرم نيوز

في ظل وباء كورونا المستجد، أصبح مفهوم تعزيز المناعة والحفاظ على الصحة من الأمراض والفيروسات على قائمة أولوياتنا خلال العامين الماضي والحالي.

وينصح الخبراء بتناول المشروبات الغنية بالأعشاب يوميا، من أجل تقوية المناعة والوقاية من الأمراض.

ويستعرض هذا التقرير 5 أعشاب ينصح الخبراء بإضافتها إلى كوب الشاي لتعزيز المناعة:

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عرق السوق

يُعرف عرق السوس أو ”الموليثي“ بقدرته الفائقة في الحفاظ على صحة الجهاز التنفسي، كما أنه يعزز الهضم وصحة الكبد، ويساعد في مواجهة السعال والبرد واحتقان الصدر، ويعمل على تعزيز المناعة ويحمي أجسامنا من الميكروبات والملوثات والمواد المسببة للحساسية.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الموليثي على مركبات نشطة تساعد في تخفيف الإمساك وتحسين الهضم، حيث إن صحة الأمعاء شرط أساسي لنظام مناعة قوي.

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عشبة البراهمي

عشبة البراهمي هي أحد الأعشاب المستخدمة بكثرة في الطب الهندي البديل المسمى بطب الأيورفيدا، ولهذه العشبة العديد من التسميات، مثل: الزوفا المائية وعشبة باكوبا مونيرة.

ولعشبة البراهمي استخدامات عديدة وفوائد محتملة جعلتها تحتل مكانة خاصة في الطب البديل لدى العديد من ثقافات وحضارات العالم، ولعل أبرزها القدرة على تقوية المناعة من خلال تغذية الجسم بالعناصر الغذائية الحيوية ومضادات الأكسدة التي تساعد في درء العدوى والأمراض، وبالتالي، يقال إن الاستهلاك المنتظم لعشبة البراهمي يبني جهازا مناعيا رادعا.

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الريحان

ويسمى أيضا باسم الريحان الهندي، وهو مليء بفيتامين سي والزنك لتقوية المناعة، كما يحتوي هذا النبات أيضا على خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا والفطريات تساعد في إبقائنا خالين من العدوى وبصحة جيدة.

ويحتوي التولسي على مواد كيميائية نباتية ومركبات مضادة للأكسدة، مثل حمض الروزمارينيك، وهو عامل مضاد للأمراض، خاصة تلك التي تسبب التهابات الجهاز التنفسي والحنجرة.

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الزنجبيل

هذه العشبة مليئة بالعناصر الغذائية مثل فيتامين ب 6، كما أنها غنية بالخصائص المضادة للبكتيريا والالتهابات. ويستخدم الزنجبيل كعلاج منزلي شائع للسعال والبرد، كونه يحتوي على مركب ”Gingerol“، وهو مركب نشط يجعل الزنجبيل معززا مثاليا للمناعة.

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الهيل / الهال

الهيل أو الهال كما يسمى، من التوابل التي يشيع استخدامها حول العالم لطهي اللحوم وأطباق الطعام المختلفة، وتحتوي هذه الكبسولة على المنغنيز المعروف بقدرته على تعزيز خلايا مكافحة الفيروسات في الجسم.

كما أنه غني بمضادات الأكسدة والمعادن التي تساعد في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي، مثل: الإسهال، وقرحة المعدة، والارتجاع المعدي المريئي. ويحتوي ”الحبهان“ أيضا على عناصر ومركبات غذائية تجعله مفيدا بشكل خاص لصحة الجهاز التنفسي.

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