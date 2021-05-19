الصحة اليمنية: الحوثيون يهددون حياة المواطنين في مناطقهم بعد رفض استلام لقاح كورونا

حمّلت وزارة الصحة اليمنية، الأربعاء، مليشيات الحوثيين، مسؤولية تهديد حياة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، من خلال رفضها استلام لقاح فيروس كورونا.

وقال وكيل وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، الدكتور علي الوليدي، خلال مشاركته في اجتماع افتراضي لوزراء الصحة بالشرق الأوسط، لاستعراض تجارب البلدان، برعاية من منظمة الصحة العالمية، إن الحرب التي تشهدها البلاد ”بسبب ميليشيا الحوثي أدت إلى مزيد من عدم الاستقرار وانعدام الأمن والنزوح وهجرة السكان وتفشي الأمراض والأوبئة إلى جانب تضرر النظام الصحي مما أدى إلى زيادة صعوبة التدخل“.

وأكد أن مليشيات الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، رفضت استلام لقاح فيروس كورونا، وهو ما يهدد حياة المواطنين في مناطق سيطرتها.

وأشار إلى أن اليمن ”عانى ويعاني مثل معظم دول العالم، من جائحة كورونا وتأثيرها السلبي الشديد على الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي“.

وأعلنت وزارة الصحة في أبريل الماضي، أن مليشيات الحوثيين رفضت استلام اللقاح على الرغم من موافقتهم المبدئية على استلام 10 آلاف جرعة من اللقاح للكادر الطبي في مناطق سيطرتهم، إلا أنهم تراجعوا وطلبوا 500 جرعة فقط، مشترطين إشرافهم على توزيعها وعدم تدخل منظمة الصحة العالمية.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية حتى يوم الأربعاء، 6593 حالة، منها 1298 حالة وفاة، و3120 حالة تعافي، طبقًا لما أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا (الحكومية).

في حين لا تزال مليشيات الحوثيين تواصل تعتيمها على أرقام ومعلومات حول انتشار الوباء في المناطق الخاضعة لسيطرتها.