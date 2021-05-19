بينها "الهندية".. موريتانيا تسجل إصابات بالسلالات المتحورة من "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأربعاء، أنها سجلت حالات إصابة بالسلالات الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد، في تصريح صحافي بثه التلفزيون الرسمي، إن الجهات الصحية سجلت إصابات عدة بسلالات كورونا المتحورة، بما فيها السلالة الهندية.

وأضاف أن المصابين هم أربعة أشخاص، اثنان مصابان بالسلالة البريطانية المتحورة، فيما يحمل الشخص الثالث فيروس المتحور الهندي، والشخص الرابع المتحور الجنوب إفريقي.

وأكد الوزير أن إجراءات التحقيق الوبائية حول هذه الحالات يجري تنفيذها حاليا، وتتم متابعتها من قبل الجهات المعنية، دون أن يعطي أي تفاصيل عن الحالة الصحية للمصابين، ولا عن الأماكن التي سجلت فيها السلالات المذكورة.

وشدد ولد حامد على ضرورة احترام الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن هذه الفيروسات تعتبر أكثر خطرا وأسهل انتشارا.