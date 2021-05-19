مصر تشدد قيودها لمواجهة كورونا وتتعاقد على 40 مليون جرعة لقاح

أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في مصر، اليوم الأربعاء، مجموعة من القرارات الجديدة في إطار مواجهة انتشار الفيروس.

وأشارت اللجنة إلى حظر الاجتماعات والاحتفالات بشكل كامل، وقررت أن تكون مواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساء، حتى نهاية الشهر أيضًا، مع السماح باستمرار خدمة الدليفري فقط.

واستثنت اللجنة الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة من القرار؛ حيث تقرر إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفيما يتعلق بتواجد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، شددت اللجنة على تطبيق قرارات خفض أعدادهم، على أن يتم إرسال كتابات دورية لجميع الجهات الحكومية بهذا القرار.

كما وجه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بالتوسع في البرنامج القومي للتطعيم باللقاحات للعاملين في كافة المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، خاصة مع الانتهاء من تطعيم العاملين في القطاع السياحي بكل من محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وجرى التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحسم في أعمال الامتحانات المقرر إجراؤها، مع التأكيد على السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية هذا الشهر فقط، على أن يتم استكمال العملية التعليمية بهذا العام الدراسي ”أون لاين“ – عن بعد بداية من شهر يونيو.

هذا إلى جانب إعلان اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، أنه تم الاتفاق على توريد 20 مليون جرعة من اللقاح الروسي ”سبوتنيك“ مع الشركة الموردة، على أن يتم التوريد تباعاً حتى آخر العام، وكذلك الاتفاق مع شركة ”جونسون آند جونسون“ على توريد 20 مليون جرعة.