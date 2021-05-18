السعودية تشترط التحصين لدخول المنشآت وتقرر عودة التعليم حضوريًا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن دخول المنشآت المختلفة، واستخدام وسائل النقل العامة، في المملكة سيكونان مشروطين بتلقي التحصين المعتمد من وزارة الصحة ضد فيروس كورونا، اعتبارًا من الأحد 1 أغسطس.

وأكدت الوزارة أن قرارًا اتخذ بعودة التعليم حضوريًا للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اعتبارًا من ذات التاريخ، على أن يترك لوزارة الصحة والتعليم تحديد الفئات العمرية للطلبة المستهدفين.

وجاءت القرارات، بناءً على توصية الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة، بحسب ما نشرته وزارة الداخلية عبر حسابها على“تويتر“.

اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة ابتداءً من يوم الأحد 22 ذو الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م. pic.twitter.com/z3Pmw8puIL — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 18, 2021

واشترطت القرارات الجديدة، التحصين، المعتمد من قبل وزارة الصحة، ابتداءً من الأول من شهر آب/أغسطس المقبل، لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، ودخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، وتم تخويل أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، ودخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، إضافة إلى استخدام وسائل النقل العامة.

وبين أن القرارات اشتملت على استخدام تطبيق ”توكلنا“ للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين، مشددًا على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من: التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

وأشار المصدر إلى أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.