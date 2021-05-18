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الكويت: السماح بالجلوس في المطاعم والمقاهي ضمن شروط اعتبارا من الأحد المقبل
تاريخ النشر: 18 مايو 2021 16:04 GMT
تاريخ التحديث: 18 مايو 2021 17:30 GMT

الكويت: السماح بالجلوس في المطاعم والمقاهي ضمن شروط اعتبارا من الأحد المقبل

قررت الحكومة الكويتية، اليوم الثلاثاء، السماح بالجلوس في صالات المطاعم والمقاهي مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بمواجهة جائحة كورونا. ويبدأ العمل

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المصدر: فريق التحرير

قررت الحكومة الكويتية، اليوم الثلاثاء، السماح بالجلوس في صالات المطاعم والمقاهي مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بمواجهة جائحة كورونا.

ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”كونا“.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصادر حكومية قولها: إن مجلس الوزراء سيبحث في اجتماعه عدة ملفات تتعلق بجائحة كورونا، أبرزها فتح المنافذ البرية وفق شروط وشرائح.

وأكدت المصادر، بحسب الصحيفة، أن تقديم ”الشيشة“ داخل المطاعم سيتأخر موعد عودتها حتى إشعار آخر.

 

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