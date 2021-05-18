4 أطعمة تبطل فاعلية المنشطات الهرمونية

المنشطات هي عبارة عن هرمونات لها خصائص قوية مضادة للالتهابات ومعدلة للمناعة، وضرورية لإجراء تعديلات لنمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي صحي متوازن، وتجنب السكريات البسيطة والكربوهيدرات المكررة، جنبا إلى جنب مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وبالتالي يؤدي ذلك إلى التحكم الجيد في نسبة السكر في الدم، ويجب اتباع هذا النظام لمدة 5-10 أيام بعد تناول المنشطات.

ووفق موقع ”أونلي ماي هيلث“، لا بد من التأكد من أن النظام الغذائي للإنسان غني بالكالسيوم وفيتامين (ك) والبوتاسيوم والبروتينات لتجنب أوجه القصور التي تسببها المنشطات، لأنه يمكن أن تعطل بعض أنواع الأطعمة الطريقة التي يمتص بها جسمك بعض الأدوية، كما تجعلها غير فعالة في بعض الحالات.

ودعا الموقع إلى عدم تناول خمس مواد غذائية مع المنشطات.

غريب فروت

كثير من الناس قد يستمتعون بهذه الفاكهة أو يتناولونها على شكل عصير في كثير من الأحيان، ولكن إذا كنت تتناول أي دواء للقلب، أو تعاني من نوبات القلق، فيجب عليك وقف تناول هذه الفاكهة لبعض الوقت.

ووفقاً لخبراء التغذية، يتفاعل الغريب فروت بسرعة مع الأدوية، ما قد يشكل تهديدا سلبيا لحياتك، ومن ثم، إذا كنت تتناول دواءً لأي من هذه الأمراض، فتجنب تناول الغريب فروت لبعض الوقت.

عرق السوس

على الرغم من أنه مشروب لذيذ يفضله الكثير من الأشخاص، إلا أنهم يجب أن يكونوا على دراية ببعض الأمور، وهي أنك إذا كنت تعاني من بعض الحالات الطبية أو كنت تتناول أدوية ضغط الدم، فإن تناول عرق السوس ضار للغاية.

ويحتوي عرق السوس على مادة ”glycyrrhizin“ التي يمكنها أن تخفض كمية البوتاسيوم في الدم، ويمكن أن يؤدي هذا إلى عدم انتظام ضربات القلب أو ارتفاع ضغط الدم.

الأطعمة الغنية بفيتامين (ك)

يلعب فيتامين (ك) دورا حيويا في السيطرة على تجلط الدم، فإذا كنت تتناول مضادات التخثر أو مميعات الدم، فمن المستحسن عدم تناول الخضار الغنية بفيتامين (ك)، والتي تشمل بشكل عام اللفت والملفوف والسبانخ، فهذه الخضراوات يمكن أن تجعل مميعات الدم أقل فاعلية.

منتجات الألبان

يمكن للكالسيوم الموجود في الحليب أن يجعل بعض المضادات الحيوية غير فعالة، كما يجب أخذ الحيطة والحذر في حال كان الدواء يحتوي على مركبي ciprofloxacin و doxycycline، المستخدمين لعلاج الالتهابات البكتيرية.

ومن المستحسن أن تؤخذ هذه الأدوية قبل ساعتين أو بعد 6 ساعات من تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم، مثل الزبادي والكريمة والجبن.