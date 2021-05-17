أطعمة غنية بالكوليسترول يجب تناولها وأخرى عليك تجنبها

كشفت دراسات حديثة أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول ليست ضارة بالصحة وقد لا تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووفقا للخبراء، من الآمن تناول بعض الكوليسترول في نظامك الغذائي، لكن العديد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول تحتوي -أيضا- على كميات عالية من الدهون المشبعة، ونظرا لأن الدهون المشبعة مرتبطة بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب، فمن الأفضل الحد من هذه الأطعمة أو تجنبها.

لذا، فمن الآمن لمعظم الناس تناول الأطعمة الصحية عالية الكوليسترول باعتدال والتي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة وتكون جزءا من نظام غذائي صحي للقلب.

البيض

يشتهر الكوليسترول الموجود في البيض بسمعته السيئة، إذ تحتوي بيضة واحدة على نحو 60٪ من القيمة اليومية للكوليسترول، لكنها تحتوي فقط على 8٪ من الكمية المسموح بها من الدهون المشبعة.

كما أن البيض غني بالبروتين وقليل السعرات الحرارية ويحتوي على فيتامين ب والحديد والمغذيات المقاومة للأمراض، مع ذلك، يحتوي بياض البيض على الكثير من البروتين دون أي كوليسترول، لذا استمتع ببياض البيض كما تحب.

المحار

بعض أنواع المحار يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول أكثر من الأنواع الأخرى، ومن المعروف أن الجمبري يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، ويمتلئ بأكثر من نصف القيمة اليومية، إلا أنه لا يحتوي على أي دهون مشبعة، والمحار مصدر جيد للبروتين وفيتامين ب والسيلينيوم والزنك، لذا ينصح الأطباء بتناول وجبتين من المحار أسبوعيا.

ألبان كاملة الدسم

يحتوي الحليب كامل الدسم والزبدة واللبن كامل الدسم والجبن على نسبة عالية من الدهون المشبعة، كما تحتوي -أيضا- على نسبة عالية من الصوديوم.

وينصح الخبراء بتناول الحليب الخالي من الدسم لتحصل على الكالسيوم الذي يحتاجه جسمك.

ابحث عن أنواع الزبادي منزوعة الدسم أو قليلة الدسم، واختر الجبن منزوع الدسم جزئيّا، مثل: الجبن السويسري أو الموزاريلا، واستخدم زيت الزيتون البكر الممتاز أو زيت الأفوكادو بدلا من الزبدة.

اللحوم المصنعة

عادة ما يتم صنع لحم الخنزير المقدد والنقانق من قطع دهنية من لحم البقر أو لحم الخنزير، وينصح الخبراء بتقليل تناول اللحوم المصنعة بشكل عام بسبب محتواها العالي من الصوديوم كما أنها ليست مغذية مطلقا، بدلا من ذلك، اختر النقانق المصنعة أو اللحوم الباردة المصنوعة من الديك الرومي أو الدجاج قليل الدهن.

اللحوم الحمراء

تحتوي شرائح اللحم البقر المشوي، ولحم الخنزير واللحم البقري المفروم على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول.

وينصح الخبراء باستخدام 90٪ من اللحم البقري قليل الدهن وقطع اللحم البقري الخالية من الدهون، والتركيز على مصادر البروتين الحيواني قليلة الدسم المنزوعة الجلد أو الخالية من الدهون.

الأطعمة المقلية

تحتوي البطاطا المقلية والدجاج المقلي والأطعمة الأخرى المطبوخة على كمية عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، وهنا ينصح الأطباء باستخدام المقلاة الهوائية للحصول على طعام مقلي قليل الدسم.

المخبوزات والحلويات

عادة ما تحتوي المخبوزات والحلويات -بما في ذلك الكعك والدونات- على الزبدة أو السمن؛ ما يجعلها غنية بالدهون المشبعة والكوليسترول، وهنا ينصح الخبراء بصنع الحلويات والمخبوزات في المنزل، باستخدام وصفات صحية لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.