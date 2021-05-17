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بينها الصفير أو السعال.. علامات قد تشير لمشكلة في قلبك
تاريخ النشر: 17 مايو 2021 6:29 GMT
تاريخ التحديث: 17 مايو 2021 6:50 GMT

بينها الصفير أو السعال.. علامات قد تشير لمشكلة في قلبك

تعد مشاكل أو أمراض القلب من الأسباب الرئيسة لوفاة العديد من الأشخاص، إذ كثيرا ما يسهم تأخر التشخيص أو رصد المؤشرات في ارتفاع أعداد الوفيات. وبجانب العلامات

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المصدر: ساندرا ماهر - إرم نيوز

تعد مشاكل أو أمراض القلب من الأسباب الرئيسة لوفاة العديد من الأشخاص، إذ كثيرا ما يسهم تأخر التشخيص أو رصد المؤشرات في ارتفاع أعداد الوفيات.

وبجانب العلامات الواضحة المرتبطة بمشاكل القلب، ثمة علامات أخرى قد تبدو بسيطة ولكنها يمكن أن تشير إلى مشكلة في القلب.

ألم عابر في الصدر

الإصابة بألم عابر أو سريع الزوال في الصدر قد تشير إلى مشكلة في القلب، وخاصة النوبة القلبية، إذ عادة ما يكون هذا الألم من الأعراض السابقة للنوبة.

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صفير أو سعال مستمر

بجانب نزلة البرد، قد يرتبط استمرار الصفير أو السعال بقصور القلب، وخاصة إذا كان السعال مصحوبا بمخاط أبيض أو وردي مزود بالدم.

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تعرق شديد مفاجئ

ملاحظة التعرق الشديد بشكل مفاجئ مع شعور بعدم الراحة في منطقة الصدر أو الذراع أو الرقبة أو الفك أثناء عدم ممارسة مجهود يُذكر، قد يشير إلى بدايات نوبة قلبية.

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ارتفاع الضغط أو الكوليسترول

ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول بشكل مستمر يعدان من أبرز المؤشرات المرتبطة بمشاكل القلب، ويسهمان في الإصابة بها أيضا، كما يوضح خبراء أن السكتات الدماغية وأمراض الكلى والقلب، تتأثر بارتفاع ضغط الدم.

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عسر هضم

يأتي عسر الهضم من بين أبرز العلامات المرتبطة بالقلب التي عادة ما يتم تجاهلها عند التشخيص، وخاصة لدى النساء، إذ يعد من المؤشرات غير المعتادة المرتبطة بمشاكل القلب لدى النساء.

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حرقة المعدة

على غرار عسر الهضم، تعد حرقة المعدة من المؤشرات على مشاكل القلب، وتعتبر من العلامات الأكثر شيوعا لدى النساء.

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الإغماء

فقدان الوعي أو الإغماء المفاجئ يأتي بين أبرز المؤشرات على وجود مشاكل في القلب، عكس ما يشاع من ربطه بالإجهاد والإرهاق فقط.

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فقدان الطاقة

فقدان الطاقة بسرعة قد يشير لإحدى مشاكل القلب، مثل: قصور القلب أو انسداد الشريان التاجي.

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إضافة لما ذُكر، يأتي كل من ألم الفك وتورم القدم أو البطن وتشنج الساقين من العلامات المرتبطة بمشاكل القلب، بالإضافة إلى سوء الحالة المزاجية واضطراب النوم وألم الذراعين والكتفين، كما قد تتضمن العلامات الشعور بالغثيان أو فقدان الشهية وصعوبة الكلام وتشوش التفكير.

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