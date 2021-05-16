5 تمارين منزلية لصحة المعدة وتقوية عضلات البطن

مع تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، قررت الحكومات فرض الحجر الصحي لتجنب تفشي العدوى، وخلال تلك الفترة اكتسب الجميع الكثير من العادات غير الصحية مثل تناول الأطعمة الخفيفة في منتصف الليل، كما توقف الكثيرون عن ممارسة التمارين الرياضية.

وخلال هذه الأوقات الصعبة، من المهم أن تعتني بصحتك بالشكل المناسب؛ لذلك، يجب أن يكون اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة أولوية للجميع.

يمكن أن يؤدي نمط الحياة غير الصحية إلى السمنة بمجرد الجلوس في المنزل، لفترات طويلة، لذلك نستعرض في هذا التقرير 5 تمارين منزلية يمكنك القيام بها يوميًا في المنزل لتنظيف المعدة وتقوية عضلات البطن:

البلانك

تمرين البلانك من أكثر تمارين عضلات البطن فاعلية التي يمكنك القيام بها في منزلك كل يوم، إذ يمكن أن يساعد هذا التمرين في تقوية وبناء عضلات البطن، بشكل مثالي.

ولتطبيق التمرين، اعتدل بجسمك بشكل خط مستقيم حيث يكون العمود الفقري والرقبة غير مقوسين، واحرص على عدم السماح للوركين بالانثناء، ووجه نظرك للأرض أمامك بدلا من النظر إلى الأعلى، ويجب أن تكون منطقة الحوض والساقين مستقيمة، سيؤدي هذا أيضًا إلى الشعور بالإيجابية والاسترخاء، ويجب ألا تنخفض كثيرًا أثناء ممارسة تمارين بلانك لأنها قد تسبب آلاما أسفل الظهر.

تمرين الصخرة الجوفاء

في البداية، يحتاج المرء إلى الكثير من التفاني للقيام بهذا التمرين في المنزل، ولتطبيق التمرين، قم بالاستلقاء على ظهرك مع وضع ساقيك في الأمام وذراعيك على رأسك وارفع كتفيك عن الأرض بحيث يلامس الجزء السفلي من كتفك فقط الأرض، مع الانتباه ألا تكون قدميك على الأرض، وأن تبتعد عنها مسافة 15 إلى 20 سم على الأقل وتحركها ذهابا وإيابا مع حوضك وقم بأداء أكبر عدد ممكن من المرات.

ويعد هذا التمرين الأفضل على الإطلاق لبناء عضلات البطن وتقويتها.

تمرين الجرش البطني

استلق على ظهرك، ثم اثن ركبتيك وحافظ على كلتا يديك خلف أذنيك وقم بطي كلتا ساقيك واسحب عضلات البطن واقبضها تدريجيا مما يجعل كتفك فوق الأرض قليلا، وابق ثابتا لبضع ثوان قبل التراجع للأسفل مرة أخرى، وتأكد من إخراج الزفير عند الصعود والشهيق عندما تعود إلى وضعك الفعلي، ويجب أن يكرر التمرين على ثلاث مجموعات وكل مجموعة عشر مرات.

تمرين متسلقي الجبال

هذا التمرين هو أيضًا أحد أسهل وأفضل التدريبات التي لها تأثير مباشر على ذراعيك وكتفيك وعضلات الجسم الأساسية.

ولتطبيق التمرين اتخذ وضعية اللوح الخشبي، اسحب ركبتك اليمنى إلى صدرك بقدر ما تستطيع، وافعل الشيء نفسه مع ساقك الأخرى، وتأكد من أن الوركين منخفضان وقم بالعملية بأسرع ما يمكن مع الاستمرار في الشهيق والزفير بشكل صحيح للحصول على جلسة تدريب فعالة.

تمرين الدوران الخارجي

الدوران بالجلوس هو أسهل شكل من أشكال التمارين، اجلس على الأرض مع فرد ساقيك أمامك ثم ارفع ساقيك قليلا لأعلى وابق في هذا الوضع لبضع ثوان، ثم حرك يديك ببطء وتدريجيا لأعلى بزاوية 45 درجة وبحركة ملتوية، المس أرضية جانبي الورك، وتأكد من أن الحركة ليست كبيرة وأن تأتي من دوران الضلوع.