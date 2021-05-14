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تعرف على أطعمة تكافح البكتيريا والجراثيم بطريقة طبيعية
تاريخ النشر: 14 مايو 2021 7:12 GMT
تاريخ التحديث: 14 مايو 2021 7:35 GMT

تعرف على أطعمة تكافح البكتيريا والجراثيم بطريقة طبيعية

يحتاج جسم الإنسان إلى العديد من الأطعمة التي تعزز وظيفة المناعة لديه في مكافحة الأمراض والبكتيريا. وهناك بالفعل أطعمة تتميز بفعالية كبيرة في مكافحة البكتيريا

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المصدر: ساندرا ماهر - إرم نيوز

يحتاج جسم الإنسان إلى العديد من الأطعمة التي تعزز وظيفة المناعة لديه في مكافحة الأمراض والبكتيريا.

وهناك بالفعل أطعمة تتميز بفعالية كبيرة في مكافحة البكتيريا والجراثيم بطريقة طبيعية وهي على النحو التالي:

العسل

يتميز العسل بخصائص قوية تعمل كمضادات حيوية ومضادات للالتهابات طبيعية، وهو يساعد في علاج العديد من المشاكل الناتجة عن البكتيريا والالتهابات، بما في ذلك تقرحات الفم والتهاب الحلق وحتى الجروح والحروق.

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الكركم

بجانب استخدامه في المطبخ كأحد التوابل، يحتوي الكركم على خصائص فعالة مطهرة ومضادة للأكسدة والميكروبات تساعد في القضاء على أي نوع من الجراثيم والبكتيريا بشكل طبيعي.

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الزنجبيل

أحد أبرز المكونات التي تساعد في مكافحة الجراثيم والقضاء على البكتيريا المسببة للعدوى.

كما يحتوي الزنجبيل على مجموعة من المركبات الكيميائية تدعى ”سيسكيتيربين“ تعمل على القضاء على الفيروسات المسببة للبرد.

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الأناناس

بجانب لذة نكهته، للأناناس قدرة كبيرة في محاربة البكتيريا والجراثيم بشكل طبيعي، وخاصة فيما يتعلق بالبكتيريا التي تهاجم خلايا الفم والحلق، بجانب فعالية الأناناس في خفض التهاب الأنف والجيوب الأنفية.

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الروائب

إضافة إلى تعزيز صحة الأمعاء، تساعد الروائب مثل الجبن والحليب الرائب في مكافحة البكتيريا والعدوى بفضل احتوائها على حمض اللاكتيك الذي يقضي على الجراثيم التي المسببة لالتهاب الزائدة الدودية والإسهال والدوسنتاريا.

كما تحتوي الروائب على ”بروبيوتيك“ طبيعي يساعد في مكافحة جميع أنواع العدوى.

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الثوم

يساعد الثوم في مكافحة جميع أنواع الالتهابات والجراثيم، بما في ذلك عدوى الخميرة والفطريات وداء المبيضات، وذلك بفضل احتوائه على مركب وقائي يدعى ”أليسين“.

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وإضافة لما ذُكر أعلاه، يأتي كل من الليمون والجزر والمانجو بين أفضل الأطعمة التي تكافح البكتيريا والجراثيم بطريقة طبيعية.

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