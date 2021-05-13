مسؤولة إيرانية تدعو لاستبعاد مرشحي الانتخابات الذين لا يرتدون الكمامة

قالت عضو اللجنة الحكومية الإيرانية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، مينو محرز، اليوم الخميس، إنه يجب استبعاد المرشحين للانتخابات الرئاسية الذين لا يرتدون الكمامة التي تفرضها السلطات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، عن الدكتورة محرز قولها إنه ”كيف يريد من لا يرتدي الأقنعة الطبيعية (الكمامة) عند التسجيل للانتخابات أن يصبح رئيسا؟“، مضيفة أن ”وزارة الداخلية هي المسؤولة عن تنفيذ البروتوكولات ويجب عليها زيادة الصرامة والرقابة“.

وتابعت محرز: ”يجب ألا يسمحوا لأي شخص بالدخول دون قناع طبي. في هذه الحالة يجب على الجميع ارتداء الأقنعة“.

وأشارت المسؤولة الإيرانية: ”لا يزال هناك مرض (كورونا) والإصابات مرتفعة ويجب عليهم الامتثال، خاصة لمنع أنواع جديدة من الفيروسات المتحورة“.

وانتشرت عدد من الصور لمرشحين للانتخابات الرئاسية وهم يتوافدون على مبنى وزارة الداخلية لتسجيل أسمائهم للانتخابات التي من المقرر أن تجرى في منتصف يونيو المقبل.

من جهته، قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية، إسماعيل موسوي، الخميس، إن عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية بلغ حتى اليوم 211 مرشحاً.

وأضاف موسوي للصحفيين أنه ”تم اليوم الخميس تسجيل 81 مرشحاً للانتخابات الرئاسية، وبلغ العدد الكلي للمرشحين 211 شخصاً“.

وبدأت عملية تسجيل طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء الماضي ولمدة خمسة أيام، وسوف يكون يومها الأخير السبت المقبل.

ومن المقرر أن يباشر مجلس صيانة الدستور، الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، دراسة أهلية المرشحين والمصادقة على المؤهلين.

ويبلغ عدد المصابين في إيران مليونين و722 ألف مصاب، فيما بلغ عدد الوفيات 76 ألفا و231 شخصاً، وذلك بعد تسجيل 297 حالة وفاة مع 14 ألفا و249 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقاً للأرقام التي نشرتها وزارة الصحة.