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استخراج 30 قطعة معدنية من معدة طفلة مصرية (صورة)
تاريخ النشر: 12 مايو 2021 15:34 GMT
تاريخ التحديث: 12 مايو 2021 16:05 GMT

استخراج 30 قطعة معدنية من معدة طفلة مصرية (صورة)

نجح فريق طبي في مستشفيات جامعة الزقازيق بمصر، في إنقاذ طفلة تبلغ من العمر عاما ونصف العام، أحضرتها والدتها وهي في حالة يرثى لها، وتشكو من معاناتها بالقيء وآلام

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المصدر: أحمد غريب- إرم نيوز

نجح فريق طبي في مستشفيات جامعة الزقازيق بمصر، في إنقاذ طفلة تبلغ من العمر عاما ونصف العام، أحضرتها والدتها وهي في حالة يرثى لها، وتشكو من معاناتها بالقيء وآلام في البطن منذ ما يقرب من الأسبوع.

وبعد إجراء عدة صور أشعة للطفلة، تبين وجود جسم غريب داخل بطن الطفلة، فقرر الأطباء خضوعها لعملية جراحية عاجلة.

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وفوجئ الفريق الطبي بوجود ما يقرب من 30 قطعة معدنية داخل أحشاء الطفلة، وهي عبارة عن صواميل ومغناطيس، تسببت لها في حالة من القيء والإعياء الشديد التي عانت منها.

وتم استخراج القطع المعدنية بنجاح، فيما أفادت الأم بأن الطفلة كانت تلهو في الشارع بالقرب من إحدى الورش، وربما ابتلعت هذه القطع أثناء ذلك.

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