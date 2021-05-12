أداة تصوير طبية تشخص الأمراض باستخدام التلألؤ المنبعث من الحشرات

في سابقة تعد الأولى من نوعها، سخّر فريق بحثي من قسم الكيمياء والطب البيطري في جامعة ميسوري الأمريكية، قوة الضياء الحيوي المنبعث طبيعيا من الحشرات وعدد من الكائنات الحية على شكل لآلِئُ بيولوجية، في ابتكار أداة تصوير طبية محمولة ومنخفضة التكلفة، لاستخدامها في تشخيص الأمراض لدى البشر والحيوان، بطريقة التوغل الجراحي الطفيف.

وبحسب الموقع الإلكتروني لجامعة ميسوري، فإن الضياء الحيوي اللامع، ناجم عن تفاعل كيميائي حيوي بين إنزيم يسمى لوسيفيراز والأكسجين، حيث يجعل حشرات اليراعة تتوهج، التي تعتبر واحدة من أكثر الأمثلة شهرة على التلألؤ البيولوجي في الطبيعة.

وقال الباحثون، إنه بمجرد إدخال أداة التصوير الجديدة في الجسم وتصل إلى عضو داخلي مستهدف، مثل الكبد لقياس على سبيل المثال مستوى تغيير النشاط البيولوجي المسبب لتسمم الكبد، تطلق كمية من أنزيم لوسيفيراز في مجرى الدم، يصل في النهاية إلى منطقة أداة التصوير، حيث تصدر تفاعلا كيميائيا حيويا ينتج عنه ضوء.

ثم يقيس كاشف ضوئي محمول بحجم 10 ملليمترات، شدة هذا الضوء، بعد وضع الكاشف الضوئي خارج جسم المريض، وبالقرب من الجهاز المُدخل داخل جسم المريض، وترتبط درجة كثافة الضوء المكتشفة مع كمية انزيم لوسيفيراز الموجودة، التي تمكن العلماء من استخدامها في تحديد الحالة الصحية للعضو المستهدف.

بدوره أوضح جيفري بريان، الباحث المشارك في الدراسة، أن هذه التكنولوجيا ستسمح للأطباء في كل من الطب البشري والحيواني، بتحديد ما إذا كان العلاج يعمل بفاعلية داخل جسم المريض، من خلال مراقبة استجابته الفسيولوجية لأي علاج يتلقاه وعلى فترات طويلة، وذلك بطريقة طفيفة التوغل الجراحي، لافتا إلى أن الطرق الحالية المتبعة في تشخيص حالة المريض تبدأ بسؤاله عن شعوره بعد تلقيه العلاج، ثم إجراء اختبارات كبيرة وغازية ومكلفة لمعرفة ما إذا كان العلاج فعالا.

من ناحيتها قالت ايلينا جون المؤلفة الرئيسة في الدراسة، إن ”قابلية هذه التقنية على التنقل وانخفاض تكلفتها، تجعلها أداة قوية لاستخدامها في العديد من المجالات مثل البحوث قبل السريرية والبحوث السريرية والتشخيص، وذلك لتطوير علاجات أفضل لأمراض السرطان والسكري والأمراض المعدية، إلى جانب استخدامها في مراقبة وظائف التمثيل الغذائي المختلفة لدى البشر والحيوان، مثل صحة القناة الهضمية“.

وأشار الباحثون إلى أنه يمكن لنهجهم الحد بشكل كبير من استخدام النماذج الحيوانية لأغراض الاختبارات التجريبية للأدوية الجديدة من قبل شركات تطوير الأدوية التجارية.