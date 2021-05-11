البحرين تصرح للاستعمال الطارئ للقاح سبوتنيك لايت

وافقت مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، على الاستخدام الطارئ لتطعيم ”سبوتنيك“ الجديد ذي الجرعة الواحدة، الذي ينتجه مركز ”غاماليا“ الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة بالاتحاد الروسي ضد فيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية ”بنا“، فقد جاء قرار موافقة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على التطعيم وإتاحة استخدامه استنادًا إلى البيانات التي تقدمت بها الشركة.

وقالت إن الهيئة ”باشرت فور استلامها ملفات التطعيم، ونتائج الدراسة الموسعة التي أجريت، عملية مراجعة وتقييم لملفات التسجيل من جوانب عدة، شملت تقييم بيانات فاعلية التطعيم وسلامته التي توضحها التجارب والدراسات السريرية، وكذلك التحقق من جودة التطعيم من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثبات المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP)، حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية والاشتراطات الصادرة عن الهيئة“.

وبإجازة الاستخدام الطارئ للتطعيم الروسي، تكون البحرين قد أقرت سادس استخدام طارئ للتطعيم في البحرين، بعد تطعيم شركة (سينوفارم)، وتطعيم شركتي (فايزر وبيونتيك)، وتطعيم (كوفيشيلد-استرازينكا)، وتطعيم جونسن، وتطعيم سبوتنك.