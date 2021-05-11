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واشنطن توسّع نطاق استخدام لقاح فايزر ليشمل الأطفال بين 12 و15 عاماً
تاريخ النشر: 11 مايو 2021 0:08 GMT
تاريخ التحديث: 11 مايو 2021 0:30 GMT

واشنطن توسّع نطاق استخدام لقاح فايزر ليشمل الأطفال بين 12 و15 عاماً

سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الإثنين باستخدام لقاح فايزر/بايونتيك المضادّ لكوفيد-19 لدى الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً في الولايات المتحدة.

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المصدر: أ ف ب

سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية الإثنين باستخدام لقاح فايزر/بايونتيك المضادّ لكوفيد-19 لدى الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً في الولايات المتحدة.

وقالت مفوّضة إدارة الغذاء والدواء بالإنابة جانيت وودكوك إنّ هذه ”خطوة مهمة في مكافحة جائحة كوفيد-19“.

وأضافت أنّ هذا الإجراء ”يسمح للسكان الأصغر سنّاً بأن يكونوا محميين من كوفيد-19، ما يقرّبنا من العودة إلى الإحساس بالحياة الطبيعية وإنهاء الجائحة“.

وتابعت ”يمكن لأولياء الأمور والأوصياء أن يطمئنّوا إلى أنّ الوكالة أجرت مراجعة صارمة وشاملة لجميع البيانات المتاحة، على غرار ما فعلنا مع جميع تصاريح استخدام لقاح كوفيد-19 في حالات الطوارئ“.

وسبق أن منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية تصريحًا بالاستخدام الطارئ للقاح فايزر/بايونتيك لمَن تبلغ أعمارهم 16 عاماً وما فوق.

وقال بيتر ماركس مدير مركز التقييم والأبحاث البيولوجيّة التابع لإدارة الغذاء والدواء إنّ ”الحصول على لقاح مرخّص به للشباب، هو خطوة حاسمة في مواصلة تقليل العبء الهائل على الصحة العامة الناجم عن جائحة كوفيد-19“.

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