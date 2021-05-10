سامسونغ ترد رسميا على اتهامها بتسبب Galaxy Buds Pro بالتهاب الأذن

اضطرت شركة ”سامسونغ“ للدفاع عن سمعة منتجها Galaxy Buds Pro، إثر ظهور تقارير متداولة تشكك في جودتها وتتهمها بالتسبب في إصابة مستخدميها بالالتهاب، وعدد من الأمراض الأخرى.

وكانت تقارير من كوريا الجنوبية قد زعمت أن سماعات سامسونغ اللاسلكية الجديدة تسبب التهابات الأذن.

ووفقا لـ CCTV، فقد اشتكى العديد من المستخدمين الكوريين من ظهور أعراض مثل القيح والتقشر في آذانهم بعد ارتداء السماعات.

ونقل تقرير ”جزتشاينا“ عن سامسونغ قولها إن منتجها اجتاز اختبارات معتمدة عالميًا قبيل إطلاقه، وشددت في الوقت نفسه على أن اجتياز سماعاتها لهذه الاختبارات يؤكد أن المنتج لا يحتوي على أي مواد ضارة للمستخدمين.

لكن ارتداء السماعة لوقت طويل في الأذنين قد يسبب بعض التعرق والرطوبة، مما ينتج عنه الوقوع في مشكلات مماثلة، حسبما ذكرت الشركة في بيانها.

بالإضافة إلى ذلك، كانت تقارير أخرى جاءت من الصين تؤكد ظهور بثور والتهابات في آذان المستخدمين ناتجة عن ارتداء سماعات سامسونغ.

ورجحت أن استخدام سدادات أذن كبيرة الحجم في Galaxy Buds Pro بهدف تقليل الضوضاء، قد يكون السبب في ذلك، إذ يتسبب ذلك بإلحاق الضرر في الأذن والجلد.

وحثت الشركة الكورية، في هذا الصدد، مستخدميها على نظافة وتطهير سماعة الأذن بشكل منتظم مع الحفاظ على قناة الأذن جافةً.