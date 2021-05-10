اعتبارا من 20 مايو.. السعودية تطبق الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين

قررت المملكة العربية السعودية تطبيق الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة، اعتبارا من 20 مايو الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الإثنين، عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله إنه ”تقرر تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها“.

وذكر المصدر أن الفئات المستثناة من الحجر المؤسسي تشمل للقادمين عبر المنافذ الجوية الحالات التالية:

– المواطنين والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة.

– العمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن.

– المحصنين.

– الوفود الرسمية.

– من يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيين وعائلاتهم المقيمة معهم.

– طواقم الملاحة الجوية.

– من له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة.

وتشمل قوائم الفئات المستثناة من الحجر المؤسسي، للقادمين عبر المنافذ البرية والبحرية، الحالات التالية:

– المواطنين والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة.

– من تظهر حالته الصحية (محصن)، ومرافقيه دون سن 18 عامًا.

-من يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيين وعائلاتهم المقيمة معهم.

– طواقم السفن البحرية.

– سائقي الشاحنات ومساعديهم من جميع المنافذ.

– من له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة.

– الحالات المستثناة، حسب ما تراه الجهات المعنية.

وسيخضع المستثنون من الحجر المؤسسي للحجر المنزلي، ما عدا المحصنين، مع التأكيد على ضرورة الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية مخاطر فيروس كورونا معتمدة من الجهات الرسمية في المملكة، وذلك على جميع القادمين إلى المملكة (غير المحصنين).

ودعت هيئة الصحة العامة (وقاية)، في بيان، جميع القادمين إلى المملكة من غير المواطنين ممن لم يستكملوا تلقي جرعات اللقاحات المعتمدة في المملكة، أو لم يمضِ عليهم 14 يوماً من استكمال تلقي جرعات اللقاحات المعتمدة في المملكة، اتباع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بتطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي للمدة المعتمدة (7 أيام).

كما دعتهم لإجراء فحص (PCR) لفيروس كورونا في اليوم الأول واليوم السابع من الوصول، مع التأكيد على ضرورة الحصول على تأمين صحي ساري المفعول لتغطية مخاطر كورونا في المملكة قبل القدوم، وذلك للفئات الموضحة في ”البروتوكول“ الصحي الخاص بذلك والمنشور على الموقع الإلكتروني لـ ”وقاية“، ويستثنى من ذلك القادمون من الخارج من المقيمين في المملكة الذين تظهر حالتهم ”محصّن“ في تطبيق ”توكلنا“.

كما أعلنت ”وقاية“ أنه لن يُطبق الحجر الصحي على المحصنين من المقيمين والزائرين القادمين إلى المملكة من الخارج ممن مضى 14 يوماً على استكمال تلقيهم الجرعات من اللقاحات المعتمدة في المملكة، ويشترط عليهم تقديم شهادة فحص (PCR) لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال مدة 72 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة لمن أعمارهم فوق 8 سنوات، وذلك ابتداءً من تاريخ 20 مايو الجاري.

وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أنها وجهت شركات الطيران العاملة في مطارات المملكة بتطبيق الحجر المؤسسي على المسافرين، من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة غير المحصّنين والقادمين من الدول التي لم يُعلق القدوم منها، على نفقتهم، وستكون ضمن سعر التذكرة مع الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية المخاطر التي قد تنتج عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت الهيئة على الناقلات الجوية ضرورة حمل المستهدفين بالحجر الصحي المؤسسي شهادات فحص كورونا المعتمدة بتاريخ لا يتجاوز 72 ساعة عن موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر.

وسيسمح للمحصنين من تلك الفئة المستهدفة بالحجر الصحي المؤسسي، الذين تلقوا كامل الجرعات من أحد اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى فترة الحجر، شريطة تقديم شهادة تطعيم رسمية قبل وعند وصولهم.

وألزمت الهيئة العامة للطيران المدني الناقلات الجوية بالتعاقد مع دور ومرافق الإيواء المعتمدة من وزارة السياحة لإقامة المسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة الذين تنطبق عليهم شروط الحجر المؤسسي ولمدة سبعة أيام، على أن يجري عمل مسحة في اليوم السادس وتكون نتيجتها سلبية.

ومن المقرر أن يسمح للسعوديين بالسفر خارج المملكة بدءاً من 17 أيار/مايو الجاري، بعد تعليق طويل فرضته إجراءات الوقاية من كورونا.