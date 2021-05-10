قرارات جديدة في الكويت بشأن إجراءات مكافحة كورونا

أصدر مجلس الوزراء الكويتي، يوم الإثنين، سلسلة قرارات تتعلق بالإجراءات الاحترازية المتخذة في الدولة الخليجية لمحاربة فيروس كورونا.

وقرر المجلس إنهاء حظر التجول الجزئي الذي فرضته الدولة الخليجية قبل أكثر من شهرين، وذلك اعتبارا من أول أيام عيد الفطر، بحسب ما ذكرت صحيفة ”القبس“ المحلية.

وشملت القرارات أيضا فتح المطاعم عبر استلام الطلبات فقط، وحتى إشعار آخر، إضافة إلى إعادة فتح دور السينما أمام متلقي لقاح كورونا فقط.

كما وافق المجلس على إقامة صلاة العيد في المصليات الخارجية إضافة إلى نحو 1500 مسجد، بشرط ألّا تتجاوز مدة الصلاة 15 دقيقة.

وقرر المجلس إيقاف رحلات الطيران المباشرة باستثناء طائرات الشحن، مع كل من نيبال وباكستان وبنغلاديش وسيريلانكا.

في المقابل، قرر مجلس الوزراء تمديد قرار منع تقديم الأرجيلة في المقاهي.