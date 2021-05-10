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شابة إيطالية تتلقى عن طريق الخطأ ست جرعات من لقاح فايزر‎
تاريخ النشر: 10 مايو 2021 12:02 GMT
تاريخ التحديث: 10 مايو 2021 12:20 GMT

شابة إيطالية تتلقى عن طريق الخطأ ست جرعات من لقاح فايزر‎

تلقت شابة إيطالية ست جرعات من لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لفيروس كورونا عن طريق الخطأ، الأحد، ووضعت تحت المراقبة في مستشفى في توسكانا بوسط البلاد، لكنها بصحة

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المصدر: أ ف ب

تلقت شابة إيطالية ست جرعات من لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لفيروس كورونا عن طريق الخطأ، الأحد، ووضعت تحت المراقبة في مستشفى في توسكانا بوسط البلاد، لكنها بصحة جيدة، كما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (اجي).

فقد ارتكبت الممرضة التي كانت تعطيها اللقاح خطأ، وبدلا من حقن جرعة واحدة للشابة البالغة من العمر 23 عاما، حقنت القارورة بكاملها، أي ما يعادل ست جرعات، وفقا للمصدر نفسه.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية، فإن تجربة لقاح فايزر/بايونتيك في ما يتعلق بجرعة زائدة محتملة، توقفت عند أربع جرعات محقونة في الوقت نفسه، وبالتالي من غير المعروف ما هي تداعيات ست جرعات.

وتم الإبلاغ في السابق عن جرعات زائدة من لقاح فايزر/بايونتيك في الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا وإسرائيل.

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