6 عادات صحية يمكن أن تكون ضارة لمرضى السكري.. تعرف عليها‎

تتمثل إحدى الطرق الرئيسية لإدارة مرض السكري من النوع 2 في الحفاظ على نظام غذائي صحي، بعد كل شيء، يمكن للنظام الغذائي الصحي أن يحافظ على مستويات السكر في الدم والوزن تحت السيطرة.

ومع ذلك، فإن معرفة ما يجب أن تأكله وما يجب تجنبه قد تكون مربكة في كثير من الأحيان، حيث يجب على مرضى السكري مراقبة تناول الكربوهيدرات واختيار الأطعمة التي تساعدهم في الحفاظ على مستويات السكر في الدم.

وفي محاولة للتأكد من أنهم يحافظون على عادات صحية، يمكن لمرضى السكر في كثير من الأحيان ارتكاب أخطاء غير مقصودة يمكن أن تسبب لهم ضررا أكثر من نفعها. على سبيل المثال، قد يبدو أن تناول الكثير من الأطعمة الخالية من السكر وإزالة جميع الأطعمة الغنية بالدهون من النظام الغذائي هو الاختيار الصحيح، ولكن هذا ليس هو الحال بالضرورة.

وفي هذا التقرير، نستعرض 6 عادات صحية يمكن أن تكون ضارة لمرضى السكري:

الإكثار من تناول الأطعمة الخالية من السكر

يسهل العثور على الأطعمة التي يتم تسويقها على أنها صديقة لمرضى السكر في أي سوبر ماركت، من البسكويت إلى العصائر. لا تحتوي هذه الأطعمة على أي سكر، وبطبيعة الحال، فإن هذه المواد الغذائية تروق لمرضى السكر ومن المفترض أن تكون آمنة لهم.

السؤال هو؛ هل يجب على مرضى السكري من النوع 2 تناول هذه الأطعمة الخالية من السكر؟ والإجابة هي أن خبراء التغذية يحذرون مرضى السكري من تناول هذه الأطعمة، فإن تناول أي نوع من الحلويات يثير الرغبة في الانغماس في المزيد، وهو أمر غير جيد على الإطلاق، وبالطبع، تناول الأطعمة الخالية من السكر بين الحين والآخر أمر جيد.

تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية بانتظام

أصبحت المكملات والفيتامينات ”الصديقة للسكري“ شائعة جدا هذه الأيام. لا ينصح الخبراء بتناول مكملات غير ضرورية لأن الأبحاث حول السلامة الطويلة المدى لمثل هذه المكملات غير متوفرة.

والأهم من ذلك أنه لا يوجد مكمل يمكن أن يحل محل أسلوب الحياة الصحي. سيكون النظام الغذائي الصحي الذي يشمل الفواكه والخضراوات ويزودك بالكربوهيدرات والألياف والدهون الصحية دائما خيارا أفضل بكثير من المكملات.

الاعتماد على ألواح الجرانولا لفقدان الوزن

إدارة الوزن مفيدة للسيطرة على مرض السكري، لتحقيق هذا الهدف، وكشفت دراسة أجرتها جمعية السكري الأمريكية ونشرت في مجلة Diabetes Spectrum في عام 2013 أن المشاركين الذين تناولوا ألواح الجرانولا بديلة للوجبات كانوا أفضل في إدارة وزنهم.

ولسوء الحظ، تعتمد هذه المنتجات على مكونات مثل الكحول السكري، ولهذا يجب البحث عن الألواح التي تحتوي على نشا مقاوم أو نشا ذرة غير مطبوخ، لأن هذه المكونات تمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.

تناول العصائر

يعتبر عصير الفاكهة عموما مشروبا صحيا، لكن هل هو خيار جيد للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2؟

ليس دائما، وفقا لموقع Diabetes الطبي، تحتوي معظم أنواع عصائر الفاكهة على ”كميات كبيرة من السكر“، ويمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة كبيرة، لهذا يجب أن يحاول مرضى السكري تجنب شرب عصير الفاكهة بشكل متكرر.

وأظهرت الأبحاث أن استهلاك فواكه معينة مثل التوت والعنب والتفاح يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، ولكن تناول المزيد من عصير الفاكهة قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

إزالة الأطعمة الغنية بالدهون تماما من نظامك الغذائي

يمكن أن يؤدي وجود الكثير من الدهون، خاصة الدهون المشبعة، إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار، ما يجعل مريض السكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، وبالتالي، من المهم للغاية بالنسبة لمرضى السكر الحفاظ على تناول الدهون بشكل متوازن.

ومع ذلك، هذا لا يعني أنه يجب عليك إزالة الأطعمة الدهنية تماما من نظامك الغذائي، فيمكن أن تكون بعض الأطعمة الغنية بالدهون مفيدة بالفعل.

وفقا لدراسة أجرتها جامعة ولاية بنسلفانيا، فإن تناول الأفوكادو يوميا، الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون، يمكن في الواقع خفض مستويات الكوليسترول ”الضارة“.

كما توصي جمعية السكري الأمريكية بتضمين المزيد من الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة في نظامك الغذائي.

شرب الصودا الدايت

يعد شرب المشروبات السكرية أحد عوامل الخطر المعروفة للإصابة بداء السكري من النوع 2، لهذا السبب يفضل مرضى السكري المشروبات الغازية الدايت. وفي حين أن مشروبات الدايت لا تحتوي على أي سكر، فإنه تتم تحليتها بشكل عام بالمحليات الصناعية.

وتحتوي العديد من المشروبات الغازية الخاصة بالحمية أيضا على نكهات صناعية وألوان صناعية ومواد حافظة.